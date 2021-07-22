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Российские военные оказали медпомощь православным в Сирии

Российские военные оказали медпомощь православным в Сирии - РИА Новости, 22.07.2021

Российские военные оказали медпомощь православным в Сирии

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели медико-гуманитарную акцию для православных общин в провинции Эль-Хасеке, об этом... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:56

2021-07-22T11:56

2021-07-22T12:07

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религия и мировоззрение

армянская апостольская церковь

антиохийская православная церковь

сирия

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САФИЯ (Сирия), 22 июл - РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели медико-гуманитарную акцию для православных общин в провинции Эль-Хасеке, об этом сообщил журналистам начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов центра Дмитрий Бредучев."Мы проводим гуманитарную акцию совместно с православной церковью. Привлекли на мероприятие в населенном пункте Сафия всех православных провинции. Максимальное количество людей, в частности, и армянская община, присутствовало на сегодняшнем мероприятии", - сообщил он, добавив, что было выдано 300 продуктовых наборов общим весом около двух тонн.Кроме того, сотрудники медицинского отряда специального назначения оказали медицинскую помощь представителям общин."Медицинский отряд совместно с центром примирения враждующих сторон участвует в гуманитарной акции. Основной задачей медицинского отряда на данной гуманитарной акции является оказание медицинской помощи местному населению в виде первичной медико-санитарной помощи, а также раздача индивидуальных средств медицинской защиты, в которую входят маски индивидуальные, перчатки, а также перевязочные средства", - рассказал начальник отряда Багряков. Выдача гуманитарной помощи проводилась на территории местной церкви. Затем представители общин провели для российских военных праздничный концерт.Православные в Сирии представлены Антиохийской православной церковью, Сирийской православной церковью и Армянской апостольской церковью. Во время войны в Сирии православные подвергались преследованию и террору со стороны исламистских боевиков.

https://ria.ru/20210709/gumpomosch-1740665115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, армянская апостольская церковь, антиохийская православная церковь, сирия