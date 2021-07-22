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Религия и мировоззрение
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Российские военные оказали медпомощь православным в Сирии
Российские военные оказали медпомощь православным в Сирии - РИА Новости, 22.07.2021
Российские военные оказали медпомощь православным в Сирии
Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели медико-гуманитарную акцию для православных общин в провинции Эль-Хасеке, об этом... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:56
2021-07-22T12:07
религия
религия и мировоззрение
армянская апостольская церковь
антиохийская православная церковь
сирия
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САФИЯ (Сирия), 22 июл - РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели медико-гуманитарную акцию для православных общин в провинции Эль-Хасеке, об этом сообщил журналистам начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов центра Дмитрий Бредучев."Мы проводим гуманитарную акцию совместно с православной церковью. Привлекли на мероприятие в населенном пункте Сафия всех православных провинции. Максимальное количество людей, в частности, и армянская община, присутствовало на сегодняшнем мероприятии", - сообщил он, добавив, что было выдано 300 продуктовых наборов общим весом около двух тонн.Кроме того, сотрудники медицинского отряда специального назначения оказали медицинскую помощь представителям общин."Медицинский отряд совместно с центром примирения враждующих сторон участвует в гуманитарной акции. Основной задачей медицинского отряда на данной гуманитарной акции является оказание медицинской помощи местному населению в виде первичной медико-санитарной помощи, а также раздача индивидуальных средств медицинской защиты, в которую входят маски индивидуальные, перчатки, а также перевязочные средства", - рассказал начальник отряда Багряков. Выдача гуманитарной помощи проводилась на территории местной церкви. Затем представители общин провели для российских военных праздничный концерт.Православные в Сирии представлены Антиохийской православной церковью, Сирийской православной церковью и Армянской апостольской церковью. Во время войны в Сирии православные подвергались преследованию и террору со стороны исламистских боевиков.
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религия, армянская апостольская церковь, антиохийская православная церковь, сирия
11:56 22.07.2021 (обновлено: 12:07 22.07.2021)
 

Российские военные оказали медпомощь православным в Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы в христианской деревне Садад, провинция Хомс, Сирия
Сирийские ополченцы в христианской деревне Садад, провинция Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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САФИЯ (Сирия), 22 июл - РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели медико-гуманитарную акцию для православных общин в провинции Эль-Хасеке, об этом сообщил журналистам начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов центра Дмитрий Бредучев.
"Мы проводим гуманитарную акцию совместно с православной церковью. Привлекли на мероприятие в населенном пункте Сафия всех православных провинции. Максимальное количество людей, в частности, и армянская община, присутствовало на сегодняшнем мероприятии", - сообщил он, добавив, что было выдано 300 продуктовых наборов общим весом около двух тонн.
Кроме того, сотрудники медицинского отряда специального назначения оказали медицинскую помощь представителям общин.
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"Медицинский отряд совместно с центром примирения враждующих сторон участвует в гуманитарной акции. Основной задачей медицинского отряда на данной гуманитарной акции является оказание медицинской помощи местному населению в виде первичной медико-санитарной помощи, а также раздача индивидуальных средств медицинской защиты, в которую входят маски индивидуальные, перчатки, а также перевязочные средства", - рассказал начальник отряда Багряков. Выдача гуманитарной помощи проводилась на территории местной церкви. Затем представители общин провели для российских военных праздничный концерт.
Православные в Сирии представлены Антиохийской православной церковью, Сирийской православной церковью и Армянской апостольской церковью. Во время войны в Сирии православные подвергались преследованию и террору со стороны исламистских боевиков.
 
Религия и мировоззрениеРелигияАрмянская апостольская церковьАнтиохийская православная церковьСирия
 
 
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