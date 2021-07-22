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Нижегородская область
https://ria.ru/20210722/polipropilen-1742436700.html
В нижегородском Кстове начали строить комплекс производства полипропилена
В нижегородском Кстове начали строить комплекс производства полипропилена - РИА Новости, 22.07.2021
В нижегородском Кстове начали строить комплекс производства полипропилена
Первый камень на месте будущего комплекса производства полипропилена заложили в четверг в нижегородском Кстове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:56
2021-07-22T19:56
нижегородская область
россия
глеб никитин
лукойл-нижегороднефтеоргсинтез
лукойл
нижний новгород
нижегородская область
технологии
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Первый камень на месте будущего комплекса производства полипропилена заложили в четверг в нижегородском Кстове, сообщает пресс-служба правительства региона.В торжественной церемонии, которая даёт старт началу строительства комплекса производства полипропилена на территории Нижегородского НПЗ (ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"), приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов."Каждый вложенный в нефтехимию рубль дает мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики не менее 4 рублей. Запуск новых мощностей по производству полипропилена станет важным вкладом в российскую промышленность, внесет ощутимый вклад в импортозамещение гомополимерных марок полипропилена и будет способствовать удовлетворению спроса как в России, так и за рубежом", - цитирует пресс-служба зампреда правительства РФ.Кроме того, подчеркнул Борисов, появление комплекса в европейской части страны будет активно стимулировать производителей готовых пластиковых изделий, традиционно сконцентрированных в этом регионе."Этот проект позволит создать крупнейшее в стране производство полипропилена на базе нефтехимического предприятия. Для Нижегородской области это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. В 2021 году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода и 30-летие компании "Лукойл". Очень здорово, что в такой особенный год стартует такое большое начинание", — отметил в свою очередь Никитин.Комплекс станет крупнейшим полимерным производством в России, интегрированным в нефтеперерабатывающий завод: сырьем для производства полипропилена на нижегородской площадке "Лукойла" послужит пропилен двух модернизируемых установок каталитического крекинга мощностью 4 миллиона тонн в год. После ввода комплекса в эксплуатацию предприятие сможет производить около 500 тысяч тонн продукции современных марок полипропилена для переработчиков в промышленном центре России.
https://ria.ru/20210705/vetluga-1739989742.html
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россия, глеб никитин, лукойл-нижегороднефтеоргсинтез, лукойл, нижний новгород, нижегородская область, технологии, общество, экономика
19:56 22.07.2021
 
В нижегородском Кстове начали строить комплекс производства полипропилена

В нижегородском Кстове заложили первый камень на месте будущего комплекса производства полипропилена

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Первый камень на месте будущего комплекса производства полипропилена заложили в четверг в нижегородском Кстове, сообщает пресс-служба правительства региона.
В торжественной церемонии, которая даёт старт началу строительства комплекса производства полипропилена на территории Нижегородского НПЗ (ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"), приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов.
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"Каждый вложенный в нефтехимию рубль дает мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики не менее 4 рублей. Запуск новых мощностей по производству полипропилена станет важным вкладом в российскую промышленность, внесет ощутимый вклад в импортозамещение гомополимерных марок полипропилена и будет способствовать удовлетворению спроса как в России, так и за рубежом", - цитирует пресс-служба зампреда правительства РФ.
Кроме того, подчеркнул Борисов, появление комплекса в европейской части страны будет активно стимулировать производителей готовых пластиковых изделий, традиционно сконцентрированных в этом регионе.
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"Этот проект позволит создать крупнейшее в стране производство полипропилена на базе нефтехимического предприятия. Для Нижегородской области это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. В 2021 году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода и 30-летие компании "Лукойл". Очень здорово, что в такой особенный год стартует такое большое начинание", — отметил в свою очередь Никитин.
Комплекс станет крупнейшим полимерным производством в России, интегрированным в нефтеперерабатывающий завод: сырьем для производства полипропилена на нижегородской площадке "Лукойла" послужит пропилен двух модернизируемых установок каталитического крекинга мощностью 4 миллиона тонн в год. После ввода комплекса в эксплуатацию предприятие сможет производить около 500 тысяч тонн продукции современных марок полипропилена для переработчиков в промышленном центре России.
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