В нижегородском Кстове начали строить комплекс производства полипропилена
В нижегородском Кстове заложили первый камень на месте будущего комплекса производства полипропилена
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Первый камень на месте будущего комплекса производства полипропилена заложили в четверг в нижегородском Кстове, сообщает пресс-служба правительства региона.
В торжественной церемонии, которая даёт старт началу строительства комплекса производства полипропилена на территории Нижегородского НПЗ (ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"), приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов.
"Каждый вложенный в нефтехимию рубль дает мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики не менее 4 рублей. Запуск новых мощностей по производству полипропилена станет важным вкладом в российскую промышленность, внесет ощутимый вклад в импортозамещение гомополимерных марок полипропилена и будет способствовать удовлетворению спроса как в России, так и за рубежом", - цитирует пресс-служба зампреда правительства РФ.
Кроме того, подчеркнул Борисов, появление комплекса в европейской части страны будет активно стимулировать производителей готовых пластиковых изделий, традиционно сконцентрированных в этом регионе.
"Этот проект позволит создать крупнейшее в стране производство полипропилена на базе нефтехимического предприятия. Для Нижегородской области это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. В 2021 году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода и 30-летие компании "Лукойл". Очень здорово, что в такой особенный год стартует такое большое начинание", — отметил в свою очередь Никитин.
Комплекс станет крупнейшим полимерным производством в России, интегрированным в нефтеперерабатывающий завод: сырьем для производства полипропилена на нижегородской площадке "Лукойла" послужит пропилен двух модернизируемых установок каталитического крекинга мощностью 4 миллиона тонн в год. После ввода комплекса в эксплуатацию предприятие сможет производить около 500 тысяч тонн продукции современных марок полипропилена для переработчиков в промышленном центре России.