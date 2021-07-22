https://ria.ru/20210722/pogoda-1742380053.html

Москвичам рассказали о погоде в конце июля

Москвичам рассказали о погоде в конце июля - РИА Новости, 22.07.2021

Москвичам рассказали о погоде в конце июля

Зной в Москве на предстоящей неделе не будет продолжительным, в последние дни июля ожидаются грозы, температура спадет до плюс 22-27 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:29

2021-07-22T14:29

2021-07-22T14:29

россия

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зной в Москве на предстоящей неделе не будет продолжительным, в последние дни июля ожидаются грозы, температура спадет до плюс 22-27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Зной на предстоящей неделе не будет продолжительным, поскольку в последние дни июля активизируются североатлантические циклоны, несущие с собой освежающие грозовые дожди, что собьет показания термометров до плюс 22 – плюс 27", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210722/vozdukh-1742375206.html

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2021

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россия, погода, евгений тишковец, москва, общество