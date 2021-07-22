https://ria.ru/20210722/poezda-1742372851.html

Россияне рассказали, почему не пользуются вагонами-ресторанами в поездах

Россияне рассказали, почему не пользуются вагонами-ресторанами в поездах - РИА Новости, 22.07.2021

Россияне рассказали, почему не пользуются вагонами-ресторанами в поездах

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему они отказываются от возможности питаться в вагонах-ресторанах в путешествии по железной... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:17

2021-07-22T14:17

2021-07-22T15:51

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему они отказываются от возможности питаться в вагонах-ресторанах в путешествии по железной дороге, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3720 пользователей и выяснили, что 39,5 процента из них не посещают заведение общепита в поезде из-за высоких цен.О том, что они не любят есть в поездах, сказали 22,8 процента респондентов.Не любят еду, которую предлагают в вагонах ресторанах 12,2 процента опрошенных, причем 11,1 процента считают ее невкусной.Более 14 процентов путешественников называли другие причины — они говорили о том, что боятся переходить из вагона в вагон, чувствуют себя в ресторане некомфортно, предпочитают есть в купе или вовсе не знают о наличии таких вагонов.

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, туризм, поезда, новости - туризм