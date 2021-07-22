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Россияне рассказали, почему не пользуются вагонами-ресторанами в поездах
Россияне рассказали, почему не пользуются вагонами-ресторанами в поездах - РИА Новости, 22.07.2021
Россияне рассказали, почему не пользуются вагонами-ресторанами в поездах
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему они отказываются от возможности питаться в вагонах-ресторанах в путешествии по железной... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:17
2021-07-22T14:17
2021-07-22T15:51
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему они отказываются от возможности питаться в вагонах-ресторанах в путешествии по железной дороге, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3720 пользователей и выяснили, что 39,5 процента из них не посещают заведение общепита в поезде из-за высоких цен.О том, что они не любят есть в поездах, сказали 22,8 процента респондентов.Не любят еду, которую предлагают в вагонах ресторанах 12,2 процента опрошенных, причем 11,1 процента считают ее невкусной.Более 14 процентов путешественников называли другие причины — они говорили о том, что боятся переходить из вагона в вагон, чувствуют себя в ресторане некомфортно, предпочитают есть в купе или вовсе не знают о наличии таких вагонов.
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отдых в россии 2021 летом, туризм, поезда, новости - туризм
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему они отказываются от возможности питаться в вагонах-ресторанах в путешествии по железной дороге, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3720 пользователей и выяснили, что 39,5 процента из них не посещают заведение общепита в поезде из-за высоких цен.
О том, что они не любят есть в поездах, сказали 22,8 процента респондентов.
Не любят еду, которую предлагают в вагонах ресторанах 12,2 процента опрошенных, причем 11,1 процента считают ее невкусной.
Более 14 процентов путешественников называли другие причины — они говорили о том, что боятся переходить из вагона в вагон, чувствуют себя в ресторане некомфортно, предпочитают есть в купе или вовсе не знают о наличии таких вагонов.