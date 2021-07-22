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В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку
В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку - РИА Новости, 22.07.2021
В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку
Московские следователи просят арестовать троих подростков, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки и запугивании ее на протяжении более полугода... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:31
2021-07-22T19:31
россия
москва
подростки
происшествия
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Московские следователи просят арестовать троих подростков, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки и запугивании ее на протяжении более полугода тем, что они распространят видео с ее участием, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Юлия Иванова.По данным следствия, в декабре 2020 года трое несовершеннолетних юношей в возрасте от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество (как позднее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о психотропных таблетках). Девочка потеряла сознание, а молодые люди, воспользовавшись этим, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. Все происходящее они снимали на мобильный телефон.В дальнейшем подростки пригрозили девочке, заявив, что если она пойдет в полицию, то они покажут всем ее знакомым то самое видео, что и сделали, показав его своим сверстникам. Девочка долгое время боялась рассказать о случившемся, однако в итоге рассказала родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы."Расследуется уголовное дело по признакам преступлений… "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и "иные насильственные действия сексуального характера"… Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.Она добавила, что на допросах и при очных ставках молодые люди признали вину, обвинение им предъявлено в зависимости от роли каждого.
https://ria.ru/20210715/napadenie-1741450120.html
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россия
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россия, москва, подростки, происшествия
19:31 22.07.2021
 
В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку

В Москве следователи попросили арестовать троих подростков, которые изнасиловали 13-летнюю девочку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Московские следователи просят арестовать троих подростков, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки и запугивании ее на протяжении более полугода тем, что они распространят видео с ее участием, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Юлия Иванова.
По данным следствия, в декабре 2020 года трое несовершеннолетних юношей в возрасте от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество (как позднее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о психотропных таблетках). Девочка потеряла сознание, а молодые люди, воспользовавшись этим, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. Все происходящее они снимали на мобильный телефон.
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В дальнейшем подростки пригрозили девочке, заявив, что если она пойдет в полицию, то они покажут всем ее знакомым то самое видео, что и сделали, показав его своим сверстникам. Девочка долгое время боялась рассказать о случившемся, однако в итоге рассказала родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений… "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и "иные насильственные действия сексуального характера"… Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
Она добавила, что на допросах и при очных ставках молодые люди признали вину, обвинение им предъявлено в зависимости от роли каждого.
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