https://ria.ru/20210722/podrostki-1742432526.html

В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку

В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку - РИА Новости, 22.07.2021

В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку

Московские следователи просят арестовать троих подростков, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки и запугивании ее на протяжении более полугода... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:31

2021-07-22T19:31

2021-07-22T19:31

россия

москва

подростки

происшествия

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Московские следователи просят арестовать троих подростков, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки и запугивании ее на протяжении более полугода тем, что они распространят видео с ее участием, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Юлия Иванова.По данным следствия, в декабре 2020 года трое несовершеннолетних юношей в возрасте от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество (как позднее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о психотропных таблетках). Девочка потеряла сознание, а молодые люди, воспользовавшись этим, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. Все происходящее они снимали на мобильный телефон.В дальнейшем подростки пригрозили девочке, заявив, что если она пойдет в полицию, то они покажут всем ее знакомым то самое видео, что и сделали, показав его своим сверстникам. Девочка долгое время боялась рассказать о случившемся, однако в итоге рассказала родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы."Расследуется уголовное дело по признакам преступлений… "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и "иные насильственные действия сексуального характера"… Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.Она добавила, что на допросах и при очных ставках молодые люди признали вину, обвинение им предъявлено в зависимости от роли каждого.

https://ria.ru/20210715/napadenie-1741450120.html

https://ria.ru/20210707/iznasilovanie-1740305014.html

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россия, москва, подростки, происшествия