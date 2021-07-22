https://ria.ru/20210722/ploschadki-1742324003.html

В отдаленных селах Тувы появятся две вертолетные площадки до конца года

В отдаленных селах Тувы появятся две вертолетные площадки до конца года - РИА Новости, 22.07.2021

В отдаленных селах Тувы появятся две вертолетные площадки до конца года

Две новые вертолетные площадки до конца года построят в отдаленных селах Тувы в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:56

2021-07-22T09:56

2021-07-22T09:56

владислав ховалыг

здоровье - общество

каа-хемский район

ак-довурак

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 22 июл - РИА Новости. Две новые вертолетные площадки до конца года построят в отдаленных селах Тувы в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба главы республики.По ее данным, реализация проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", по которому обеспечивается доступность медицинской помощи с использованием санитарной авиации, находится на особом контроле врио главы республики Владислава Ховалыга."В течение многих лет воздушные судна республики пользовались устаревшими, действовавшими еще в советские времена, взлетно-посадочными площадками... При помощи нацпроектов в предыдущие годы капитально реконструирована вертолетная площадка в селе Сарыг-Сеп в Каа-Хемском районе, практически заново построены такие сооружения в городе Ак-Довурак и в поселке Эрзин. До конца этого года планируется запустить в действие еще две площадки – в отдаленном Монгун-Тайгинском (с. Мугур-Аксы) и Тоджинском (с. Тоора-Хем) районах", - говорится в сообщении.По словам главного врача Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Шолбана Сарыглара, в таком уникальном регионе, как Тува, значимость санитарной авиации очень высока."В летний период в тайгу перекочевывают наши чабаны, достаточно много населенных пунктов расположено в труднодоступных местах, в которых достаточно часто возникает необходимость в экстренной помощи. Буквально вчера транспортировали чабана, на которого напала медведица. Такое случается, конечно, редко, но тем не менее, мы горды, что теперь, если позволяют погодные условия, мы можем в течение суток долететь до любой точки региона", - сказал Сарыглар.За шесть месяцев текущего года санитарная авиация в Туве совершила 111 экстренных вылетов, тогда как за весь прошлый год их было всего 130. Рост показателя связан с пандемией коронавируса, а также с необходимостью оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.В пресс-службе отмечают, что врио главы Тувы повышает доступность медицинской помощи в сёлах.Ранее сообщалось, что в мае этого года Ховалыг договорился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко о выделении средств на приобретение 21 передвижного комплекса.

https://ria.ru/20210721/gazifikatsiya-1742150540.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741603000.html

каа-хемский район

ак-довурак

республика тыва

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владислав ховалыг, здоровье - общество, каа-хемский район, ак-довурак, республика тыва