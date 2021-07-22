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Песков прокомментировал учения по отключению Рунета от глобальной сети
Песков прокомментировал учения по отключению Рунета от глобальной сети - РИА Новости, 22.07.2021
Песков прокомментировал учения по отключению Рунета от глобальной сети
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал учения по отключению рунета от глобальной сети, отметив их актуальность в связи с набирающей... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:34
2021-07-22T13:41
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал учения по отключению рунета от глобальной сети, отметив их актуальность в связи с набирающей обороты киберпреступностью.Он отметил, что о результатах учений следует спрашивать у тех, кто их проводил, Роскомнадзор, Минсвязи, в первую очередь."Нам известно, да, об этих учениях, они актуальны. Мы с вами видим, что мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты, и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что человечество живет в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, инструментарий этой политики непредсказуем, поэтому "нужно быть готовым ко всему, рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь".
https://ria.ru/20210722/runet-1742307549.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, безопасность
13:34 22.07.2021 (обновлено: 13:41 22.07.2021)
 
Песков прокомментировал учения по отключению Рунета от глобальной сети

Пресс-секретарь президента Песков: учения по отключению Рунета от глобальной сети актуальны

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал учения по отключению рунета от глобальной сети, отметив их актуальность в связи с набирающей обороты киберпреступностью.
Он отметил, что о результатах учений следует спрашивать у тех, кто их проводил, Роскомнадзор, Минсвязи, в первую очередь.
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"Нам известно, да, об этих учениях, они актуальны. Мы с вами видим, что мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты, и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что человечество живет в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, инструментарий этой политики непредсказуем, поэтому "нужно быть готовым ко всему, рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь".
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дмитрий ПесковБезопасность
 
 
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