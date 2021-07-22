https://ria.ru/20210722/peskov-1742367695.html

Песков прокомментировал учения по отключению Рунета от глобальной сети

Песков прокомментировал учения по отключению Рунета от глобальной сети - РИА Новости, 22.07.2021

Песков прокомментировал учения по отключению Рунета от глобальной сети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал учения по отключению рунета от глобальной сети, отметив их актуальность в связи с набирающей... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:34

2021-07-22T13:34

2021-07-22T13:41

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал учения по отключению рунета от глобальной сети, отметив их актуальность в связи с набирающей обороты киберпреступностью.Он отметил, что о результатах учений следует спрашивать у тех, кто их проводил, Роскомнадзор, Минсвязи, в первую очередь."Нам известно, да, об этих учениях, они актуальны. Мы с вами видим, что мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты, и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что человечество живет в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, инструментарий этой политики непредсказуем, поэтому "нужно быть готовым ко всему, рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь".

https://ria.ru/20210722/runet-1742307549.html

https://ria.ru/20210210/runet-1596815718.html

россия

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, безопасность