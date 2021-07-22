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Памфилова рассказала о порядке голосования на дому
Памфилова рассказала о порядке голосования на дому - РИА Новости, 22.07.2021
Памфилова рассказала о порядке голосования на дому
Злоупотреблений в ходе голосования на дому допускать нельзя, поэтому члены комиссий ни в коем случае не должны посещать с переносным ящиком в первый день... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:12
2021-07-22T17:12
элла памфилова
выборы в государственную думу
госдума рф
политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Злоупотреблений в ходе голосования на дому допускать нельзя, поэтому члены комиссий ни в коем случае не должны посещать с переносным ящиком в первый день голосования работающих избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, поступил вопрос, должна ли группа членов УИК с переносным ящиком посещать 17 сентября здоровых избирателей, находящихся на рабочем месте."Нет. Я требую, чтобы никаких злоупотреблений не было. Мы с вами четко определили, что такое голосование на дому, и кто имеет право на него. У нас сейчас настолько широкие возможности, если человек 17 сентября находится на работе, у него есть возможность голосовать 18-го и 19-го", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Она напомнила, что также у избирателей есть возможность через "Мобильный избиратель" записаться на ближайший участок."Поэтому никаких злоупотреблений, мы будем жестко контролировать то, как формируются списки голосующих на дому, чтобы они не зашкаливали и не превращались в абсурд, дискредитирующий наши выборы", - резюмировала председатель ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html
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элла памфилова, выборы в государственную думу, госдума рф, политика
17:12 22.07.2021
 
Памфилова рассказала о порядке голосования на дому

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не допустить злоупотреблений при голосовании на дому

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Злоупотреблений в ходе голосования на дому допускать нельзя, поэтому члены комиссий ни в коем случае не должны посещать с переносным ящиком в первый день голосования работающих избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, поступил вопрос, должна ли группа членов УИК с переносным ящиком посещать 17 сентября здоровых избирателей, находящихся на рабочем месте.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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"Нет. Я требую, чтобы никаких злоупотреблений не было. Мы с вами четко определили, что такое голосование на дому, и кто имеет право на него. У нас сейчас настолько широкие возможности, если человек 17 сентября находится на работе, у него есть возможность голосовать 18-го и 19-го", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она напомнила, что также у избирателей есть возможность через "Мобильный избиратель" записаться на ближайший участок.
"Поэтому никаких злоупотреблений, мы будем жестко контролировать то, как формируются списки голосующих на дому, чтобы они не зашкаливали и не превращались в абсурд, дискредитирующий наши выборы", - резюмировала председатель ЦИК.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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