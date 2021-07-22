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Соседи главы УГИБДД Ставрополья рассказали, как он строил особняк
Соседи главы УГИБДД Ставрополья рассказали, как он строил особняк - РИА Новости, 22.07.2021
Соседи главы УГИБДД Ставрополья рассказали, как он строил особняк
Соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, как строился его... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:28
2021-07-22T15:32
дело руководства гибдд ставрополья
россия
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СТАВРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, как строился его особняк.СК во вторник опубликовал кадры оперативной съемки из дворца Сафонова с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками 5-тысячных купюр. В суде во время избрания меры пресечения Сафонов сообщил, что жил в принадлежащем его гражданской жене особняке последние 5 лет, а к дизайну не имеет отношения."Он с нуля дом построил. Честно, я Елену (гражданскую жену - ред.) даже не знаю. Может, вместе построили. Я видела его (когда дом строили - ред.). Мы уже восьмой год тут, они чуть позже нас вселились, на год. Около 7 лет назад", - сообщила РИА Новости соседка по имени Роза.Женщина отметила, что ее соседи - порядочные люди, ничего плохого жителям их улицы никогда не делали, всегда здоровались. О том, что в доме у Сафонова, соседка узнала только из СМИ.Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.В СК отметили, что Сафонов и шесть предполагаемых участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210720/dvorets-1742040278.html
https://ria.ru/20210721/gibdd-1742287672.html
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Элитный квартал Ставрополя, где находится особняк полковника Сафонова
Соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, как строился его особняк.
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дело руководства гибдд ставрополья, россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
12:28 22.07.2021 (обновлено: 15:32 22.07.2021)
 
Соседи главы УГИБДД Ставрополья рассказали, как он строил особняк

Соседи задержанного главы УГИБДД Ставрополья Сафонова рассказали, как он строил особняк

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СТАВРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, как строился его особняк.
СК во вторник опубликовал кадры оперативной съемки из дворца Сафонова с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками 5-тысячных купюр. В суде во время избрания меры пресечения Сафонов сообщил, что жил в принадлежащем его гражданской жене особняке последние 5 лет, а к дизайну не имеет отношения.
"Он с нуля дом построил. Честно, я Елену (гражданскую жену - ред.) даже не знаю. Может, вместе построили. Я видела его (когда дом строили - ред.). Мы уже восьмой год тут, они чуть позже нас вселились, на год. Около 7 лет назад", - сообщила РИА Новости соседка по имени Роза.
Женщина отметила, что ее соседи - порядочные люди, ничего плохого жителям их улицы никогда не делали, всегда здоровались. О том, что в доме у Сафонова, соседка узнала только из СМИ.
Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья
20 июля, 14:49
Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника
Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.
В СК отметили, что Сафонов и шесть предполагаемых участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.
Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.
Начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 21:14
Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца
 
Дело руководства ГИБДД СтавропольяРоссияУГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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