https://ria.ru/20210722/osobnyak-1742353166.html

Соседи главы УГИБДД Ставрополья рассказали, как он строил особняк

Соседи главы УГИБДД Ставрополья рассказали, как он строил особняк - РИА Новости, 22.07.2021

Соседи главы УГИБДД Ставрополья рассказали, как он строил особняк

Соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, как строился его... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:28

2021-07-22T12:28

2021-07-22T15:32

дело руководства гибдд ставрополья

россия

угибдд

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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СТАВРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, как строился его особняк.СК во вторник опубликовал кадры оперативной съемки из дворца Сафонова с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками 5-тысячных купюр. В суде во время избрания меры пресечения Сафонов сообщил, что жил в принадлежащем его гражданской жене особняке последние 5 лет, а к дизайну не имеет отношения."Он с нуля дом построил. Честно, я Елену (гражданскую жену - ред.) даже не знаю. Может, вместе построили. Я видела его (когда дом строили - ред.). Мы уже восьмой год тут, они чуть позже нас вселились, на год. Около 7 лет назад", - сообщила РИА Новости соседка по имени Роза.Женщина отметила, что ее соседи - порядочные люди, ничего плохого жителям их улицы никогда не делали, всегда здоровались. О том, что в доме у Сафонова, соседка узнала только из СМИ.Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.В СК отметили, что Сафонов и шесть предполагаемых участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210720/dvorets-1742040278.html

https://ria.ru/20210721/gibdd-1742287672.html

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Элитный квартал Ставрополя, где находится особняк полковника Сафонова Соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, как строился его особняк. 2021-07-22T12:28 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дело руководства гибдд ставрополья, россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия