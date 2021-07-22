https://ria.ru/20210722/onlayn-obrazovanie-1742320312.html

Онлайн-конференция об исследованиях онлайн-образования

Онлайн-конференция об исследованиях онлайн-образования - РИА Новости, 22.07.2021

Онлайн-конференция об исследованиях онлайн-образования

28 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Консорциум "Цифровая дидактика": компании и вузы объединились для глобальных исследований онлайн-образования".

2021-07-22T09:28

2021-07-22T09:28

2021-07-22T09:28

анонсы

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Задать вопросУчастники:- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;- председатель совета директоров образовательной платформы "ИнтернетУрок" Павел АРСЕНЬЕВ;- и.о. директора Академии Министерства просвещения Российской Федерации Павел КУЗЬМИН;- генеральный директор образовательной компании "Нетология" Марианна СНИГИРЕВА;- президент группы компаний "Просвещение" Михаил КОЖЕВНИКОВ.Из-за вынужденной ускоренной цифровизации образования привычные педагогические инструменты стали требовать переосмысления. Для решения этой задачи создан консорциум "Цифровая дидактика", в рамках которого будут проводиться исследования и появляться новые разработки в сферах общего и профессионального образования.Участники консорциума - университеты и цифровые корпорации, реализующие масштабные проекты в сфере образования: Московский городской педагогический университет, Банк ВТБ, Томский государственный университет, Академия Министерства просвещения Российской Федерации, Издательство "Просвещение", образовательные компании "Нетология" и "ИнтернетУрок".Что будет с традиционным уроком? Как изменилась работа детей с учебным материалом? Как онлайн-курсы изменят профессиональное образование?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы