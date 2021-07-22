Онлайн-конференция об исследованиях онлайн-образования
28 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Консорциум "Цифровая дидактика": компании и вузы объединились для глобальных исследований онлайн-образования".
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Участники:
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;
- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;
- председатель совета директоров образовательной платформы "ИнтернетУрок" Павел АРСЕНЬЕВ;
- и.о. директора Академии Министерства просвещения Российской Федерации Павел КУЗЬМИН;
- генеральный директор образовательной компании "Нетология" Марианна СНИГИРЕВА;
- президент группы компаний "Просвещение" Михаил КОЖЕВНИКОВ.
Из-за вынужденной ускоренной цифровизации образования привычные педагогические инструменты стали требовать переосмысления. Для решения этой задачи создан консорциум "Цифровая дидактика", в рамках которого будут проводиться исследования и появляться новые разработки в сферах общего и профессионального образования.
Участники консорциума - университеты и цифровые корпорации, реализующие масштабные проекты в сфере образования: Московский городской педагогический университет, Банк ВТБ, Томский государственный университет, Академия Министерства просвещения Российской Федерации, Издательство "Просвещение", образовательные компании "Нетология" и "ИнтернетУрок".
Что будет с традиционным уроком? Как изменилась работа детей с учебным материалом? Как онлайн-курсы изменят профессиональное образование?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;
- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;
- председатель совета директоров образовательной платформы "ИнтернетУрок" Павел АРСЕНЬЕВ;
- и.о. директора Академии Министерства просвещения Российской Федерации Павел КУЗЬМИН;
- генеральный директор образовательной компании "Нетология" Марианна СНИГИРЕВА;
- президент группы компаний "Просвещение" Михаил КОЖЕВНИКОВ.
Из-за вынужденной ускоренной цифровизации образования привычные педагогические инструменты стали требовать переосмысления. Для решения этой задачи создан консорциум "Цифровая дидактика", в рамках которого будут проводиться исследования и появляться новые разработки в сферах общего и профессионального образования.
Участники консорциума - университеты и цифровые корпорации, реализующие масштабные проекты в сфере образования: Московский городской педагогический университет, Банк ВТБ, Томский государственный университет, Академия Министерства просвещения Российской Федерации, Издательство "Просвещение", образовательные компании "Нетология" и "ИнтернетУрок".
Что будет с традиционным уроком? Как изменилась работа детей с учебным материалом? Как онлайн-курсы изменят профессиональное образование?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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