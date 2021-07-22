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В Приморье мужчина погиб при обвале породы на участке горных работ
В Приморье мужчина погиб при обвале породы на участке горных работ - РИА Новости, 22.07.2021
В Приморье мужчина погиб при обвале породы на участке горных работ
Рабочий погиб при обвале породы на участке горных работ в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:12
2021-07-22T12:12
2021-07-22T12:12
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Рабочий погиб при обвале породы на участке горных работ в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ."19 июля 2021 года на территории "Новошахтинское" ООО "Приморскуголь" на участке горных работ в результате обвала породы получил повреждения 52-летний рабочий. От полученных травм потерпевший скончался", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".Отмечается, что назначены судебные экспертизы, изъята документация, допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, из-за действий (бездействия) которых произошел несчастный случай.
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россия, приморский край, происшествия
В Приморье мужчина погиб при обвале породы на участке горных работ
В Приморье 52-летний мужчина погиб при обвале породы на участке горных работах
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости.
Рабочий погиб при обвале породы на участке горных работ в Приморье
, сообщает региональное СУСК РФ
.
"19 июля 2021 года на территории "Новошахтинское" ООО "Приморскуголь" на участке горных работ в результате обвала породы получил повреждения 52-летний рабочий. От полученных травм потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Отмечается, что назначены судебные экспертизы, изъята документация, допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, из-за действий (бездействия) которых произошел несчастный случай.