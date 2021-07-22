https://ria.ru/20210722/obval-1742349856.html

В Приморье мужчина погиб при обвале породы на участке горных работ

В Приморье мужчина погиб при обвале породы на участке горных работ - РИА Новости, 22.07.2021

В Приморье мужчина погиб при обвале породы на участке горных работ

Рабочий погиб при обвале породы на участке горных работ в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:12

2021-07-22T12:12

2021-07-22T12:12

россия

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Рабочий погиб при обвале породы на участке горных работ в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ."19 июля 2021 года на территории "Новошахтинское" ООО "Приморскуголь" на участке горных работ в результате обвала породы получил повреждения 52-летний рабочий. От полученных травм потерпевший скончался", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".Отмечается, что назначены судебные экспертизы, изъята документация, допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, из-за действий (бездействия) которых произошел несчастный случай.

https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, приморский край, происшествия