https://ria.ru/20210722/obse-1742431419.html

Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ

Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ - РИА Новости, 22.07.2021

Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ

Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:22

2021-07-22T19:22

2021-07-22T21:04

константин гаврилов

россия

обсе

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае продолжения "лживой риторики" Украины."Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <...> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", — заявил он, выступая на пленарном заседании.Дипломат добавил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации.Он также напомнил, что Россия осуждает "кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса" и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге властей страны с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения минских договоренностей "во всей их полноте и последовательности"."Призываем к этому и других", — добавил Гаврилов.Форум по сотрудничеству в области безопасности создан в 1992 году решением Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне. Это самостоятельный орган ОБСЕ, наделенный полномочиями обсуждать вопросы обеспечения военной безопасности и стабильности и принимать по ним политически обязывающие решения.Военная операция ВСУ в Донбассе против самопровозглашенных ЛНР и ДНР продолжается с апреля 2014 года, когда они объявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210722/gazoprovod-1742428050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/obse-1741673605.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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константин гаврилов, россия, обсе, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире