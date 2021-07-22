19:22 22.07.2021 (обновлено: 21:04 22.07.2021)
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ
Руководитель российской делегации Гаврилов пригрозил покинуть форум ОБСЕ по безопасности
© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкУчастники 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе
© ТАСС/POOL
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае продолжения "лживой риторики" Украины.
"Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <...> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", — заявил он, выступая на пленарном заседании.
Дипломат добавил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации.
"Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации", — сказал Гаврилов.
Он также напомнил, что Россия осуждает "кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса" и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге властей страны с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения минских договоренностей "во всей их полноте и последовательности".
"Призываем к этому и других", — добавил Гаврилов.
Форум по сотрудничеству в области безопасности создан в 1992 году решением Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне. Это самостоятельный орган ОБСЕ, наделенный полномочиями обсуждать вопросы обеспечения военной безопасности и стабильности и принимать по ним политически обязывающие решения.