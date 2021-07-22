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Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ - РИА Новости, 22.07.2021
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ
Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:22
2021-07-22T21:04
константин гаврилов
россия
обсе
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае продолжения "лживой риторики" Украины."Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах &lt;...&gt; используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", — заявил он, выступая на пленарном заседании.Дипломат добавил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации.Он также напомнил, что Россия осуждает "кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса" и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге властей страны с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения минских договоренностей "во всей их полноте и последовательности"."Призываем к этому и других", — добавил Гаврилов.Форум по сотрудничеству в области безопасности создан в 1992 году решением Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне. Это самостоятельный орган ОБСЕ, наделенный полномочиями обсуждать вопросы обеспечения военной безопасности и стабильности и принимать по ним политически обязывающие решения.Военная операция ВСУ в Донбассе против самопровозглашенных ЛНР и ДНР продолжается с апреля 2014 года, когда они объявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210722/gazoprovod-1742428050.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210717/obse-1741673605.html
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константин гаврилов, россия, обсе, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире
19:22 22.07.2021 (обновлено: 21:04 22.07.2021)
 
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ

Руководитель российской делегации Гаврилов пригрозил покинуть форум ОБСЕ по безопасности

© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкУчастники 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе
Участники 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе
© ТАСС/POOL
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае продолжения "лживой риторики" Украины.
"Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <...> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", — заявил он, выступая на пленарном заседании.
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Лукашевич удивился, что ОБСЕ не сообщила о взрыве газопровода в Донецке
Дипломат добавил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации.
"Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации", — сказал Гаврилов.
Он также напомнил, что Россия осуждает "кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса" и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге властей страны с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения минских договоренностей "во всей их полноте и последовательности".
"Призываем к этому и других", — добавил Гаврилов.
Форум по сотрудничеству в области безопасности создан в 1992 году решением Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне. Это самостоятельный орган ОБСЕ, наделенный полномочиями обсуждать вопросы обеспечения военной безопасности и стабильности и принимать по ним политически обязывающие решения.
Военная операция ВСУ в Донбассе против самопровозглашенных ЛНР и ДНР продолжается с апреля 2014 года, когда они объявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.
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Константин ГавриловРоссияОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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