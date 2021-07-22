Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек

ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 33 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, говорится в распространенном заявлении местного департамента чрезвычайных ситуаций.Ранее сообщалось о 25 жертвах бедствия.Отмечается, что по всей провинции в 103 районах в зоне бедствия находятся более трех миллионов человек, из опасных районов экстренно эвакуировали 375 тысяч человек, также власти переселили 256 тысяч человек.Площадь пострадавших от стихии сельскохозяйственных угодий составила 215 тысяч гектаров, прямой экономический ущерб оценивают в 1,22 миллиарда юаней.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрировали исторический рекорд среднесуточного количества осадков, приведших к переполнению водохранилищ.
ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 33 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, говорится в распространенном заявлении местного департамента чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось о 25 жертвах бедствия.
Отмечается, что по всей провинции в 103 районах в зоне бедствия находятся более трех миллионов человек, из опасных районов экстренно эвакуировали 375 тысяч человек, также власти переселили 256 тысяч человек.
Площадь пострадавших от стихии сельскохозяйственных угодий составила 215 тысяч гектаров, прямой экономический ущерб оценивают в 1,22 миллиарда юаней.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрировали исторический рекорд среднесуточного количества осадков, приведших к переполнению водохранилищ.
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