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Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек - РИА Новости, 22.07.2021
Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 33 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T06:16
2021-07-22T07:23
чжэнчжоу
пекин
хэнань
китай
в мире
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ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 33 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, говорится в распространенном заявлении местного департамента чрезвычайных ситуаций.Ранее сообщалось о 25 жертвах бедствия.Отмечается, что по всей провинции в 103 районах в зоне бедствия находятся более трех миллионов человек, из опасных районов экстренно эвакуировали 375 тысяч человек, также власти переселили 256 тысяч человек.Площадь пострадавших от стихии сельскохозяйственных угодий составила 215 тысяч гектаров, прямой экономический ущерб оценивают в 1,22 миллиарда юаней.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрировали исторический рекорд среднесуточного количества осадков, приведших к переполнению водохранилищ.
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чжэнчжоу, пекин, хэнань, китай, в мире
06:16 22.07.2021 (обновлено: 07:23 22.07.2021)
 
Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек

Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 33 человек

© REUTERS / StringerНаводнение в Чжэнчжоу, Китай
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© REUTERS / Stringer
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ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 33 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, говорится в распространенном заявлении местного департамента чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось о 25 жертвах бедствия.
Отмечается, что по всей провинции в 103 районах в зоне бедствия находятся более трех миллионов человек, из опасных районов экстренно эвакуировали 375 тысяч человек, также власти переселили 256 тысяч человек.
Площадь пострадавших от стихии сельскохозяйственных угодий составила 215 тысяч гектаров, прямой экономический ущерб оценивают в 1,22 миллиарда юаней.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрировали исторический рекорд среднесуточного количества осадков, приведших к переполнению водохранилищ.
Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае
© AFP 2021 / STR

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
1 из 10

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / STR

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

Последствия наводнения в Чжэнчжоу, Китай
2 из 10

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

Люди в затопленном вагоне метро в Чжэнчжоу, Китай
3 из 10

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
© AFP 2021 / STR

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
4 из 10

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / Stringer

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
5 из 10

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / STR

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
6 из 10

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

Затопленный вагон метро в Чжэнчжоу, Китай
7 из 10

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
© AFP 2021 / STR

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Последствия наводнения в Чжэнчжоу, Китай
8 из 10

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / STR

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
9 из 10

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / China Daily

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
10 из 10

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

© REUTERS / China Daily
1 из 10

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

© AFP 2021 / STR
2 из 10

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

© AFP 2021 / STR
3 из 10

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
4 из 10

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

© AFP 2021 / STR
5 из 10

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

© REUTERS / Stringer
6 из 10

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

© AFP 2021 / STR
7 из 10

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
8 из 10

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

© AFP 2021 / STR
9 из 10

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

© AFP 2021 / STR
10 из 10

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

© REUTERS / China Daily
 
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