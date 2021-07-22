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Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение
Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение - РИА Новости, 22.07.2021
Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение
Этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщил Autonews. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T20:03
2021-07-22T20:59
авто
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщил Autonews.Технология, разработанная компанией "Астролаб", позволяет распознавать нарушения с помощью нейросети. Она появится в 12 регионах: Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и других регионах, где "Астролаб" обслуживает около 1500 камер.Как рассказал генеральный директор компании Сергей Ласкин, новый функционал станет доступен осенью, но регионы сами решат, когда им воспользоваться.Он добавил, что в "Астролаб" начали работать над этой технологией после того, как к ней выразили интерес в ЦОДД Москвы.Он уточнил, что нейросеть работает по принципу подобия."Вот мы показали ей, к примеру, 20 вариантов фар в 20 разных ракурсах. Она это запоминает. И когда она увидит 21-й вариант, который не входил в data-set обучение, нейросеть все равно поймет, что этот предмет очень похож на фары", — объяснил он.Сейчас за езду без ходовых огней и ближнего света полагается штраф 500 рублей, причем оплатить его можно со скидкой 50 процентов.
https://ria.ru/20210719/to-1741798127.html
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авто, москва, технологии, общество
20:03 22.07.2021 (обновлено: 20:59 22.07.2021)
 
Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение

В 12 регионах камеры начнут штрафовать за выключенные фары

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКамера слежения, архивное фото
Камера слежения, архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщил Autonews.
Технология, разработанная компанией "Астролаб", позволяет распознавать нарушения с помощью нейросети. Она появится в 12 регионах: Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и других регионах, где "Астролаб" обслуживает около 1500 камер.
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Как рассказал генеральный директор компании Сергей Ласкин, новый функционал станет доступен осенью, но регионы сами решат, когда им воспользоваться.
Он добавил, что в "Астролаб" начали работать над этой технологией после того, как к ней выразили интерес в ЦОДД Москвы.

"Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. <…> Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии", — отметил Ласкин.

Он уточнил, что нейросеть работает по принципу подобия.
"Вот мы показали ей, к примеру, 20 вариантов фар в 20 разных ракурсах. Она это запоминает. И когда она увидит 21-й вариант, который не входил в data-set обучение, нейросеть все равно поймет, что этот предмет очень похож на фары", — объяснил он.
Сейчас за езду без ходовых огней и ближнего света полагается штраф 500 рублей, причем оплатить его можно со скидкой 50 процентов.
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