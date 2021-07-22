https://ria.ru/20210722/narushenie-1742438112.html

Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение

Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение - РИА Новости, 22.07.2021

Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение

Этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщил Autonews. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T20:03

2021-07-22T20:03

2021-07-22T20:59

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технологии

общество

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщил Autonews.Технология, разработанная компанией "Астролаб", позволяет распознавать нарушения с помощью нейросети. Она появится в 12 регионах: Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и других регионах, где "Астролаб" обслуживает около 1500 камер.Как рассказал генеральный директор компании Сергей Ласкин, новый функционал станет доступен осенью, но регионы сами решат, когда им воспользоваться.Он добавил, что в "Астролаб" начали работать над этой технологией после того, как к ней выразили интерес в ЦОДД Москвы.Он уточнил, что нейросеть работает по принципу подобия."Вот мы показали ей, к примеру, 20 вариантов фар в 20 разных ракурсах. Она это запоминает. И когда она увидит 21-й вариант, который не входил в data-set обучение, нейросеть все равно поймет, что этот предмет очень похож на фары", — объяснил он.Сейчас за езду без ходовых огней и ближнего света полагается штраф 500 рублей, причем оплатить его можно со скидкой 50 процентов.

https://ria.ru/20210719/to-1741798127.html

https://ria.ru/20210701/alkogol-1739341137.html

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авто, москва, технологии, общество