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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210722/monakh-1742430484.html
Известный монах Валаама умер от коронавируса
Известный монах Валаама умер от коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021
Известный монах Валаама умер от коронавируса
Умер от коронавируса архимандрит Мефодий (Петров) - насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе обители. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:14
2021-07-22T19:19
религия и мировоззрение
валаамский монастырь
ладожское озеро
свято-троицкая сергиева лавра
скопье
северная македония
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Умер от коронавируса архимандрит Мефодий (Петров) - насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе обители.Архимандрит Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря епископа Троицкого Панкратия, возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители."Отец Мефодий почил от коронавируса", - сказали в пресс-службе.Соболезнования в связи со смертью "дорогого и любимого архимандрита" также опубликованы на странице Валаамского монастыря "ВКонтакте".Архимандрит Мефодий (Венко Петров) родился в Восточной Македонии в селе Баняне 16 февраля 1961 года. В 1985 году он окончил Университет Кирилла и Мефодия в городе Скопье (Республика Македония) по специальности "инженер-строитель", но пошел по монашескому пути. В 1992 году он стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где прожил полгода. На Валаам приехал вместе с экономом Лавры отцом Панкратием в 1993 году. В 1994 году на Валааме принял монашеский постриг с имением Мефодий и был посвящен в сан иеродьякона. Архимандрит Мефодий возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей монастыря.Семнадцатого июля от коронавируса умер клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря протоиерей Александр Точилов, который "несколько недель находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ".Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
https://ria.ru/20210630/monakhi-1739319986.html
ладожское озеро
скопье
северная македония
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валаамский монастырь, ладожское озеро, свято-троицкая сергиева лавра, скопье, северная македония
19:14 22.07.2021 (обновлено: 19:19 22.07.2021)
 

Известный монах Валаама умер от коронавируса

© Фото : предоставлено Оргкомитетом фестиваля "Просветитель"Cпасо-Преображенский Валаамский мужского монастырь в ожидании фестиваля церковного песнопения "Просветитель"
Cпасо-Преображенский Валаамский мужского монастырь в ожидании фестиваля церковного песнопения Просветитель - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : предоставлено Оргкомитетом фестиваля "Просветитель"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Умер от коронавируса архимандрит Мефодий (Петров) - насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе обители.
Архимандрит Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря епископа Троицкого Панкратия, возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители.
"Отец Мефодий почил от коронавируса", - сказали в пресс-службе.
Соболезнования в связи со смертью "дорогого и любимого архимандрита" также опубликованы на странице Валаамского монастыря "ВКонтакте".
Архимандрит Мефодий (Венко Петров) родился в Восточной Македонии в селе Баняне 16 февраля 1961 года. В 1985 году он окончил Университет Кирилла и Мефодия в городе Скопье (Республика Македония) по специальности "инженер-строитель", но пошел по монашескому пути. В 1992 году он стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где прожил полгода. На Валаам приехал вместе с экономом Лавры отцом Панкратием в 1993 году. В 1994 году на Валааме принял монашеский постриг с имением Мефодий и был посвящен в сан иеродьякона. Архимандрит Мефодий возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей монастыря.
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Семнадцатого июля от коронавируса умер клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря протоиерей Александр Точилов, который "несколько недель находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ".
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
 
Религия и мировоззрениеВалаамский монастырьЛадожское озероСвято-Троицкая Сергиева лавраСкопьеСеверная Македония
 
 
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