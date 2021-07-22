https://ria.ru/20210722/monakh-1742430484.html

Известный монах Валаама умер от коронавируса

Известный монах Валаама умер от коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021

Известный монах Валаама умер от коронавируса

Умер от коронавируса архимандрит Мефодий (Петров) - насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе обители. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:14

2021-07-22T19:14

2021-07-22T19:19

религия и мировоззрение

валаамский монастырь

ладожское озеро

свято-троицкая сергиева лавра

скопье

северная македония

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Умер от коронавируса архимандрит Мефодий (Петров) - насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе обители.Архимандрит Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря епископа Троицкого Панкратия, возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители."Отец Мефодий почил от коронавируса", - сказали в пресс-службе.Соболезнования в связи со смертью "дорогого и любимого архимандрита" также опубликованы на странице Валаамского монастыря "ВКонтакте".Архимандрит Мефодий (Венко Петров) родился в Восточной Македонии в селе Баняне 16 февраля 1961 года. В 1985 году он окончил Университет Кирилла и Мефодия в городе Скопье (Республика Македония) по специальности "инженер-строитель", но пошел по монашескому пути. В 1992 году он стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где прожил полгода. На Валаам приехал вместе с экономом Лавры отцом Панкратием в 1993 году. В 1994 году на Валааме принял монашеский постриг с имением Мефодий и был посвящен в сан иеродьякона. Архимандрит Мефодий возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей монастыря.Семнадцатого июля от коронавируса умер клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря протоиерей Александр Точилов, который "несколько недель находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ".Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

https://ria.ru/20210630/monakhi-1739319986.html

ладожское озеро

скопье

северная македония

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валаамский монастырь, ладожское озеро, свято-троицкая сергиева лавра, скопье, северная македония