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Кузнецова призвала новый созыв Госдумы принять закон о многодетных семьях
Кузнецова призвала новый созыв Госдумы принять закон о многодетных семьях - РИА Новости, 22.07.2021
Кузнецова призвала новый созыв Госдумы принять закон о многодетных семьях
Принятие федерального закона о многодетных семьях – это дело чести нового созыва Госдумы, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:01
2021-07-22T15:01
россия
анна кузнецова
госдума рф
общество
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Принятие федерального закона о многодетных семьях – это дело чести нового созыва Госдумы, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова."Я считаю, что ситуация не просто назрела, с многодетными семьями, с принятием единого федерального закона, единых норм, единых подходов в понимании этого закона – она перезрела. Запрос настолько высокий… А решение нужно уже не столько нам… а нужно нашим детям, молодым семьям, которые сегодня принимают решение о жизни следующего ребенка", - заявила Кузнецова в четверг в ходе встречи с многодетными матерями и руководителями общественных организаций многодетных семей на Кубани.Отвечая на вопрос одной из участниц встречи о соотношении статусов многодетных, которые присваиваются семьям в разных регионах, она подчеркнула, что законодательное определение статуса на федеральном уровне важно не только для того, чтобы закреплять льготы и меры поддержки, но и в моральном плане – ведь в данном случае "речь идет еще и об уважении, и отношении к многодетным"."Уже это предложение в программу народную завели. Я считаю, это тот долг законодателя, который остался с еще предыдущих времен, его нужно обязательно отработать и завершить. Закон о многодетных семьях должен быть, о едином статусе… Это дело чести законодателей, которые будут в новом созыве работать", - добавила детский омбудсмен.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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россия, анна кузнецова, госдума рф, общество
15:01 22.07.2021
 
Кузнецова призвала новый созыв Госдумы принять закон о многодетных семьях

Детский омбудсмен Кузнецова: принятие закона о многодетных семьях – дело чести для Госдумы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Принятие федерального закона о многодетных семьях – это дело чести нового созыва Госдумы, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Я считаю, что ситуация не просто назрела, с многодетными семьями, с принятием единого федерального закона, единых норм, единых подходов в понимании этого закона – она перезрела. Запрос настолько высокий… А решение нужно уже не столько нам… а нужно нашим детям, молодым семьям, которые сегодня принимают решение о жизни следующего ребенка", - заявила Кузнецова в четверг в ходе встречи с многодетными матерями и руководителями общественных организаций многодетных семей на Кубани.
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Отвечая на вопрос одной из участниц встречи о соотношении статусов многодетных, которые присваиваются семьям в разных регионах, она подчеркнула, что законодательное определение статуса на федеральном уровне важно не только для того, чтобы закреплять льготы и меры поддержки, но и в моральном плане – ведь в данном случае "речь идет еще и об уважении, и отношении к многодетным".
"Уже это предложение в программу народную завели. Я считаю, это тот долг законодателя, который остался с еще предыдущих времен, его нужно обязательно отработать и завершить. Закон о многодетных семьях должен быть, о едином статусе… Это дело чести законодателей, которые будут в новом созыве работать", - добавила детский омбудсмен.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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РоссияАнна КузнецоваГосдума РФОбщество
 
 
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