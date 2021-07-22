https://ria.ru/20210722/mnogodetnye-1742384266.html

Кузнецова призвала новый созыв Госдумы принять закон о многодетных семьях

Кузнецова призвала новый созыв Госдумы принять закон о многодетных семьях - РИА Новости, 22.07.2021

Кузнецова призвала новый созыв Госдумы принять закон о многодетных семьях

Принятие федерального закона о многодетных семьях – это дело чести нового созыва Госдумы, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:01

2021-07-22T15:01

2021-07-22T15:01

россия

анна кузнецова

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общество

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Принятие федерального закона о многодетных семьях – это дело чести нового созыва Госдумы, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова."Я считаю, что ситуация не просто назрела, с многодетными семьями, с принятием единого федерального закона, единых норм, единых подходов в понимании этого закона – она перезрела. Запрос настолько высокий… А решение нужно уже не столько нам… а нужно нашим детям, молодым семьям, которые сегодня принимают решение о жизни следующего ребенка", - заявила Кузнецова в четверг в ходе встречи с многодетными матерями и руководителями общественных организаций многодетных семей на Кубани.Отвечая на вопрос одной из участниц встречи о соотношении статусов многодетных, которые присваиваются семьям в разных регионах, она подчеркнула, что законодательное определение статуса на федеральном уровне важно не только для того, чтобы закреплять льготы и меры поддержки, но и в моральном плане – ведь в данном случае "речь идет еще и об уважении, и отношении к многодетным"."Уже это предложение в программу народную завели. Я считаю, это тот долг законодателя, который остался с еще предыдущих времен, его нужно обязательно отработать и завершить. Закон о многодетных семьях должен быть, о едином статусе… Это дело чести законодателей, которые будут в новом созыве работать", - добавила детский омбудсмен.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210722/mishustin-1742348855.html

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россия, анна кузнецова, госдума рф, общество