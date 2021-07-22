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Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям
Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям - РИА Новости, 22.07.2021
Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям
Правительство выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:05
2021-07-22T12:51
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", — сказал он.Премьер-министр уточнил, что размер пособия в разных субъектах отличается, он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка."Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям", — пообещал Мишустин.Ранее российские власти также одобрили единовременную выплату в десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет.
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общество, россия, михаил мишустин
12:05 22.07.2021 (обновлено: 12:51 22.07.2021)
 
Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям

Премьер Мишустин: почти 1,5 миллиарда рублей выделят на выплаты семьям с третьим ребенком

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", — сказал он.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 12:23
Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях
Премьер-министр уточнил, что размер пособия в разных субъектах отличается, он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.
"Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям", — пообещал Мишустин.
Ранее российские власти также одобрили единовременную выплату в десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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Выплаты многодетным семьям в 2021: какие существуют и как их оформить
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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