https://ria.ru/20210722/mishustin-1742348855.html
Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям
Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям - РИА Новости, 22.07.2021
Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям
Правительство выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:05
2021-07-22T12:05
2021-07-22T12:51
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", — сказал он.Премьер-министр уточнил, что размер пособия в разных субъектах отличается, он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка."Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям", — пообещал Мишустин.Ранее российские власти также одобрили единовременную выплату в десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет.
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общество, россия, михаил мишустин
12:05 22.07.2021 (обновлено: 12:51 22.07.2021)
Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям
Премьер Мишустин: почти 1,5 миллиарда рублей выделят на выплаты семьям с третьим ребенком