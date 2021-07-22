https://ria.ru/20210722/mishustin-1742348855.html

Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям

Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям - РИА Новости, 22.07.2021

Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям

Правительство выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:05

2021-07-22T12:05

2021-07-22T12:51

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", — сказал он.Премьер-министр уточнил, что размер пособия в разных субъектах отличается, он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка."Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям", — пообещал Мишустин.Ранее российские власти также одобрили единовременную выплату в десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет.

https://ria.ru/20210708/kuznetsova-1740412529.html

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россия

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общество, россия, михаил мишустин