https://ria.ru/20210722/minprosvescheniya-1742400181.html

Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах

Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах - РИА Новости, 22.07.2021

Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах

Второй иностранный язык в российских школах не является обязательным, он вводится по решению образовательной организации по согласованию с родителями, заявил... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:32

2021-07-22T16:32

2021-07-22T17:01

социальный навигатор

сн_образование

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй иностранный язык в российских школах не является обязательным, он вводится по решению образовательной организации по согласованию с родителями, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей, это тот вариант (федеральных государственных образовательных стандартов), который принят, здесь такая формулировка... Возможность такая есть, но это не то, что в обязательном порядке", - заявил он в ходе общественных слушаний по совершенствованию системы образования.Кравцов также напомнил, что ранее министерство приняло решение по отмене обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку.

https://ria.ru/20210117/yazyk-1593202264.html

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество