https://ria.ru/20210722/minprosvescheniya-1742400181.html
Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах
Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах - РИА Новости, 22.07.2021
Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах
Второй иностранный язык в российских школах не является обязательным, он вводится по решению образовательной организации по согласованию с родителями, заявил... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:32
2021-07-22T16:32
2021-07-22T17:01
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй иностранный язык в российских школах не является обязательным, он вводится по решению образовательной организации по согласованию с родителями, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей, это тот вариант (федеральных государственных образовательных стандартов), который принят, здесь такая формулировка... Возможность такая есть, но это не то, что в обязательном порядке", - заявил он в ходе общественных слушаний по совершенствованию системы образования.Кравцов также напомнил, что ранее министерство приняло решение по отмене обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку.
https://ria.ru/20210117/yazyk-1593202264.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество
16:32 22.07.2021 (обновлено: 17:01 22.07.2021)
Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах
Министр просвещения Кравцов: второй иностранный язык вводится самой школой и необязателен