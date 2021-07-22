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Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах
Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах - РИА Новости, 22.07.2021
Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах
Второй иностранный язык в российских школах не является обязательным, он вводится по решению образовательной организации по согласованию с родителями, заявил... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:32
2021-07-22T17:01
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй иностранный язык в российских школах не является обязательным, он вводится по решению образовательной организации по согласованию с родителями, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей, это тот вариант (федеральных государственных образовательных стандартов), который принят, здесь такая формулировка... Возможность такая есть, но это не то, что в обязательном порядке", - заявил он в ходе общественных слушаний по совершенствованию системы образования.Кравцов также напомнил, что ранее министерство приняло решение по отмене обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество
16:32 22.07.2021 (обновлено: 17:01 22.07.2021)
 
Минпросвещения напомнило о статусе второго иностранного языка в школах

Министр просвещения Кравцов: второй иностранный язык вводится самой школой и необязателен

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй иностранный язык в российских школах не является обязательным, он вводится по решению образовательной организации по согласованию с родителями, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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"В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей, это тот вариант (федеральных государственных образовательных стандартов), который принят, здесь такая формулировка... Возможность такая есть, но это не то, что в обязательном порядке", - заявил он в ходе общественных слушаний по совершенствованию системы образования.
Кравцов также напомнил, что ранее министерство приняло решение по отмене обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбщество
 
 
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