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https://ria.ru/20210722/milliardy-1742386573.html
На Украине потребовали от Запада миллиарды долларов из-за России
На Украине потребовали от Запада миллиарды долларов из-за России - РИА Новости, 22.07.2021
На Украине потребовали от Запада миллиарды долларов из-за России
Экс-депутат Верховной рады Анна Гопко удивилась, что после соглашения США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2" никто не предложил Украине... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:12
2021-07-22T17:11
россия
северный поток — 2
анна гопко
балтийское море
верховная рада украины
германия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Анна Гопко удивилась, что после соглашения США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2" никто не предложил Украине многомиллиардных компенсаций.В эфире канала "Эспрессо" она обвинила западные государства в том, что те заключили соглашение за спиной Киева и при этом ничего не пообещали властям страны взамен."Ни гарантий безопасности, я имею в виду перспективы членства в НАТО, ни гарантий в плане укрепления обороноспособности Украины — миллиарды на усиление наших Вооруженных сил на случай реального вторжения", — пожаловалась экс-депутат.Гопко заявила, что весной Россия стягивала войска к границе с Украиной."Финансовых компенсаций, также миллиардов долларов США, мы не услышали. &lt;…&gt; Никакой конкретики, что Украина получит взамен, если будет завершен "Северный поток — 2", мы не услышали", — сказала она."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европе, а также Украина, Польша и страны Балтии, называющие проект "политическим".Вашингтон в связи с этим четыре раза вводил санкции, но строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Накануне Германия и США опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин обязался добиваться введения санкций против Москвы, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие".
https://ria.ru/20210722/gaz-1742305434.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, северный поток — 2, анна гопко, балтийское море, верховная рада украины, германия, сша, украина, в мире
15:12 22.07.2021 (обновлено: 17:11 22.07.2021)
 
На Украине потребовали от Запада миллиарды долларов из-за России

Украинский политик Гопко потребовала от Запада миллиарды долларов из-за "Северного потока — 2"

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Анна Гопко удивилась, что после соглашения США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2" никто не предложил Украине многомиллиардных компенсаций.
В эфире канала "Эспрессо" она обвинила западные государства в том, что те заключили соглашение за спиной Киева и при этом ничего не пообещали властям страны взамен.
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"Ни гарантий безопасности, я имею в виду перспективы членства в НАТО, ни гарантий в плане укрепления обороноспособности Украины — миллиарды на усиление наших Вооруженных сил на случай реального вторжения", — пожаловалась экс-депутат.
Гопко заявила, что весной Россия стягивала войска к границе с Украиной.
"Финансовых компенсаций, также миллиардов долларов США, мы не услышали. <…> Никакой конкретики, что Украина получит взамен, если будет завершен "Северный поток — 2", мы не услышали", — сказала она.
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Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европе, а также Украина, Польша и страны Балтии, называющие проект "политическим".
Вашингтон в связи с этим четыре раза вводил санкции, но строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Накануне Германия и США опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин обязался добиваться введения санкций против Москвы, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие".
 
РоссияСеверный поток — 2Анна ГопкоБалтийское мореВерховная Рада УкраиныГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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