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У побережья Туниса утонули 17 мигрантов
У побережья Туниса утонули 17 мигрантов - РИА Новости, 22.07.2021
У побережья Туниса утонули 17 мигрантов
Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, погибли по меньшей мере 17 из них, сообщил представитель Красного полумесяца в беседе с... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T02:16
2021-07-22T03:35
красный полумесяц
тунис (страна)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, погибли по меньшей мере 17 из них, сообщил представитель Красного полумесяца в беседе с радиостанцией Jawhara FM.По его словам, лодка следовала из Ливии.Собеседник радио добавил, что тунисским военно-морским силам также удалось спасти в море 160 мигрантов из затонувшего судна.В начале июля сообщалось об обнаружении тел 20 утонувших нелегальных мигрантов около побережья города Сфакс.
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красный полумесяц, тунис (страна), в мире
02:16 22.07.2021 (обновлено: 03:35 22.07.2021)
 
У побережья Туниса утонули 17 мигрантов

У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, погибло 17 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Туниса
Автомобиль полиции Туниса - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, погибли по меньшей мере 17 из них, сообщил представитель Красного полумесяца в беседе с радиостанцией Jawhara FM.
По его словам, лодка следовала из Ливии.
Собеседник радио добавил, что тунисским военно-морским силам также удалось спасти в море 160 мигрантов из затонувшего судна.
В начале июля сообщалось об обнаружении тел 20 утонувших нелегальных мигрантов около побережья города Сфакс.
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