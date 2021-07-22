https://ria.ru/20210722/migranty-1742304880.html

У побережья Туниса утонули 17 мигрантов

У побережья Туниса утонули 17 мигрантов - РИА Новости, 22.07.2021

У побережья Туниса утонули 17 мигрантов

Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, погибли по меньшей мере 17 из них, сообщил представитель Красного полумесяца в беседе с... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T02:16

2021-07-22T02:16

2021-07-22T03:35

красный полумесяц

тунис (страна)

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, погибли по меньшей мере 17 из них, сообщил представитель Красного полумесяца в беседе с радиостанцией Jawhara FM.По его словам, лодка следовала из Ливии.Собеседник радио добавил, что тунисским военно-морским силам также удалось спасти в море 160 мигрантов из затонувшего судна.В начале июля сообщалось об обнаружении тел 20 утонувших нелегальных мигрантов около побережья города Сфакс.

https://ria.ru/20210720/golodovka-1742117231.html

тунис (страна)

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красный полумесяц, тунис (страна), в мире