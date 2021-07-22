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У побережья Туниса утонули 17 мигрантов
У побережья Туниса утонули 17 мигрантов - РИА Новости, 22.07.2021
У побережья Туниса утонули 17 мигрантов
Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, погибли по меньшей мере 17 из них, сообщил представитель Красного полумесяца в беседе с... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T02:16
2021-07-22T02:16
2021-07-22T03:35
красный полумесяц
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, погибли по меньшей мере 17 из них, сообщил представитель Красного полумесяца в беседе с радиостанцией Jawhara FM.По его словам, лодка следовала из Ливии.Собеседник радио добавил, что тунисским военно-морским силам также удалось спасти в море 160 мигрантов из затонувшего судна.В начале июля сообщалось об обнаружении тел 20 утонувших нелегальных мигрантов около побережья города Сфакс.
https://ria.ru/20210720/golodovka-1742117231.html
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красный полумесяц, тунис (страна), в мире
02:16 22.07.2021 (обновлено: 03:35 22.07.2021)
У побережья Туниса утонули 17 мигрантов
У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, погибло 17 человек