https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

Россия обвинила Украину в крушении MH17

Россия обвинила Украину в крушении MH17 - РИА Новости, 22.07.2021

Россия обвинила Украину в крушении MH17

Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вменяет Украине крушение малайзийского лайнера Boeing 777 вследствие незакрытия украинскими властями РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:47

2021-07-22T10:47

2021-07-22T14:46

россия

boeing 777-200

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

malaysia airlines

boeing 777

генеральная прокуратура рф

николай винниченко

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155700/28/1557002819_0:659:2048:1810_1920x0_80_0_0_bd78aa6248563fe75eb5270adbd2e25f.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вменяет Украине крушение малайзийского лайнера Boeing 777 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Расследование причин крушения лайнера проходит до сих пор."Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Boeing 777 авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства", - говорится в релизе.В нем отмечается, что государство-ответчик не провело независимого и эффективного расследования обстоятельств, ввиду которых воздушное пространство так и не оказалось закрыто несмотря на активные боевые действия в Донбассе."Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию", - добавили в Генпрокуратуре.Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование назвал предвзятым и однобоким. По словам президента Владимира Путина, Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщали в свою очередь в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова судят очно, остальных - заочно.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, РФ передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

https://ria.ru/20210716/mh17-1741613763.html

https://ria.ru/20210708/mh17-1740457207.html

https://ria.ru/20210705/mh17-1739964479.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, boeing 777-200, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), malaysia airlines, boeing 777, генеральная прокуратура рф, николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, киев, в мире