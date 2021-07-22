https://ria.ru/20210722/mest-1742335930.html
Россия назвала водную блокаду Крыма местью Украины
Россия назвала водную блокаду Крыма местью Украины - РИА Новости, 22.07.2021
Россия назвала водную блокаду Крыма местью Украины
Перекрытие Киевом поставок пресной воды в Крым стало местью за политическую позицию его жителей, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:04
2021-07-22T11:04
2021-07-22T11:12
россия
генеральная прокуратура рф
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Перекрытие Киевом поставок пресной воды в Крым стало местью за политическую позицию его жителей, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Она касается в том числе такой группы нарушений, как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова"."В нарушение договорных обязательств, вытекающих из положений Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 17 марта 1992 года, в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла этот источник подачи пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Украина поставила жителей Крыма перед свершившимся фактом без предупреждения", - указано в документе.По оценке России, перекрытие главного источника пресной воды (обеспечивал до 85% потребности) "имело для жителей Крыма крайне негативные последствия гуманитарного, экологического и экономического характера". Ухудшились условия существования всего населения полуострова, в особенности наиболее уязвимых категорий – инвалидов, пожилых людей, детей и беременных женщин.Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение"."Перекрытие канала жизнеобеспечения Крымского полуострова имело своей целью моральное давление на местных жителей полуострова и их понуждение из-за опасения за жизнь и здоровье свои и своих близких к изменению политической позиции большинства населения, высказавшего свое мнение на референдуме в марте 2014 года. Фактически, речь идет о мести за выражение политической позиции сотен тысяч жителей", - подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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россия, генеральная прокуратура рф, республика крым, украина, в мире
11:04 22.07.2021 (обновлено: 11:12 22.07.2021)
Россия назвала водную блокаду Крыма местью Украины
Россия назвала водную блокаду Крыма местью Украины за политическую позицию жителей полуострова
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Перекрытие Киевом
поставок пресной воды в Крым
стало местью за политическую позицию его жителей, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры
РФ.
Россия
в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины
. Она касается в том числе такой группы нарушений, как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова".
"В нарушение договорных обязательств, вытекающих из положений Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 17 марта 1992 года, в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла этот источник подачи пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Украина поставила жителей Крыма перед свершившимся фактом без предупреждения", - указано в документе.
По оценке России, перекрытие главного источника пресной воды (обеспечивал до 85% потребности) "имело для жителей Крыма крайне негативные последствия гуманитарного, экологического и экономического характера". Ухудшились условия существования всего населения полуострова, в особенности наиболее уязвимых категорий – инвалидов, пожилых людей, детей и беременных женщин.
Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".
"Перекрытие канала жизнеобеспечения Крымского полуострова имело своей целью моральное давление на местных жителей полуострова и их понуждение из-за опасения за жизнь и здоровье свои и своих близких к изменению политической позиции большинства населения, высказавшего свое мнение на референдуме в марте 2014 года. Фактически, речь идет о мести за выражение политической позиции сотен тысяч жителей", - подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва
неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин
, вопрос Крыма закрыт окончательно.