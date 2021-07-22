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Немецкая газета рассказала о "мечте" Запада, которую разрушила Россия
Немецкая газета рассказала о "мечте" Запада, которую разрушила Россия - РИА Новости, 22.07.2021
Немецкая газета рассказала о "мечте" Запада, которую разрушила Россия
Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что России удалось... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T04:00
2021-07-22T06:53
райнхард крумм
армин-паулюс хампель
россия
антон силуанов
виктор орбан
дмитрий песков
москва
европа
берлин (город)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что России удалось разрушить "мечту" Европы.По мнению автора, западные страны рассчитывали на то, что Москва столкнется с трудностями, после чего "пойдет на попятную и вновь обратить взор" в их сторону . Однако, как отметил публицист, "надежды разошлись с реальностью".Представитель Фонда Фридриха Эберта считает, что сложившаяся ситуация привела к "параличу мышления," и теперь на Западе "никто не знает, что делать дальше".Крумм пришел к выводу, что лучшим способом взаимодействия между государствами могут быть лишь переговоры, поскольку последовательные встречи дадут странам возможность прийти к точкам соприкосновения в интересах и заключить сделки, которые были бы приемлемыми для всех сторон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;Бессмысленность санкцийРанее российские политики неоднократно заявляли о бессмысленности политики санкций против России. Как отметил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков экономические ограничения не достигают цели, и Москва продолжит ориентироваться на собственные интересы.Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что западные санкции стимулируют развитие российской экономики. По его словам, в случае введения новых ограничений Россия ответит такими же методами.Такую же позицию занимают и в среде западных политиков. Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы.Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил интервью Reuter, что санкции в отношении России — неразумная политика. Он призвал активно сотрудничать со страной в сфере торговли.
https://ria.ru/20210715/vybory-1741375437.html
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райнхард крумм, армин-паулюс хампель, россия, антон силуанов, виктор орбан, дмитрий песков, москва, европа, берлин (город), в мире
04:00 22.07.2021 (обновлено: 06:53 22.07.2021)
 
Немецкая газета рассказала о "мечте" Запада, которую разрушила Россия

Немецкая газета FAZ: Россия разрушила "мечту" Европы о столкновении страны с трудностями

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что России удалось разрушить "мечту" Европы.
По мнению автора, западные страны рассчитывали на то, что Москва столкнется с трудностями, после чего "пойдет на попятную и вновь обратить взор" в их сторону . Однако, как отметил публицист, "надежды разошлись с реальностью".
"Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад", — поделился мыслями Крумм.
Представитель Фонда Фридриха Эберта считает, что сложившаяся ситуация привела к "параличу мышления," и теперь на Западе "никто не знает, что делать дальше".
Крумм пришел к выводу, что лучшим способом взаимодействия между государствами могут быть лишь переговоры, поскольку последовательные встречи дадут странам возможность прийти к точкам соприкосновения в интересах и заключить сделки, которые были бы приемлемыми для всех сторон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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15 июля, 13:51
Европарламент утвердил доклад по политическим отношениям с Россией

Бессмысленность санкций

Ранее российские политики неоднократно заявляли о бессмысленности политики санкций против России. Как отметил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков экономические ограничения не достигают цели, и Москва продолжит ориентироваться на собственные интересы.
Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что западные санкции стимулируют развитие российской экономики. По его словам, в случае введения новых ограничений Россия ответит такими же методами.
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30 июня, 14:39Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин заявил, что Россия адаптировалась к санкциям
Такую же позицию занимают и в среде западных политиков. Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы.
Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил интервью Reuter, что санкции в отношении России — неразумная политика. Он призвал активно сотрудничать со страной в сфере торговли.
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 18:33
Австрия выступила против антироссийских санкций
 
Райнхард КруммАрмин-Паулюс ХампельРоссияАнтон СилуановВиктор ОрбанДмитрий ПесковМоскваЕвропаБерлин (город)В мире
 
 
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