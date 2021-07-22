https://ria.ru/20210722/mechta-1742306751.html

Немецкая газета рассказала о "мечте" Запада, которую разрушила Россия

Немецкая газета рассказала о "мечте" Запада, которую разрушила Россия - РИА Новости, 22.07.2021

Немецкая газета рассказала о "мечте" Запада, которую разрушила Россия

Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что России удалось... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T04:00

2021-07-22T04:00

2021-07-22T06:53

райнхард крумм

армин-паулюс хампель

россия

антон силуанов

виктор орбан

дмитрий песков

москва

европа

берлин (город)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что России удалось разрушить "мечту" Европы.По мнению автора, западные страны рассчитывали на то, что Москва столкнется с трудностями, после чего "пойдет на попятную и вновь обратить взор" в их сторону . Однако, как отметил публицист, "надежды разошлись с реальностью".Представитель Фонда Фридриха Эберта считает, что сложившаяся ситуация привела к "параличу мышления," и теперь на Западе "никто не знает, что делать дальше".Крумм пришел к выводу, что лучшим способом взаимодействия между государствами могут быть лишь переговоры, поскольку последовательные встречи дадут странам возможность прийти к точкам соприкосновения в интересах и заключить сделки, которые были бы приемлемыми для всех сторон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>Бессмысленность санкцийРанее российские политики неоднократно заявляли о бессмысленности политики санкций против России. Как отметил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков экономические ограничения не достигают цели, и Москва продолжит ориентироваться на собственные интересы.Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что западные санкции стимулируют развитие российской экономики. По его словам, в случае введения новых ограничений Россия ответит такими же методами.Такую же позицию занимают и в среде западных политиков. Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы.Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил интервью Reuter, что санкции в отношении России — неразумная политика. Он призвал активно сотрудничать со страной в сфере торговли.

https://ria.ru/20210715/vybory-1741375437.html

https://ria.ru/20210630/sanktsii-1739231153.html

https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728988072.html

россия

москва

европа

берлин (город)

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райнхард крумм, армин-паулюс хампель, россия, антон силуанов, виктор орбан, дмитрий песков, москва, европа, берлин (город), в мире