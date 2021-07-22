04:00 22.07.2021 (обновлено: 06:53 22.07.2021)
Немецкая газета рассказала о "мечте" Запада, которую разрушила Россия
Немецкая газета FAZ: Россия разрушила "мечту" Европы о столкновении страны с трудностями
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что России удалось разрушить "мечту" Европы.
По мнению автора, западные страны рассчитывали на то, что Москва столкнется с трудностями, после чего "пойдет на попятную и вновь обратить взор" в их сторону . Однако, как отметил публицист, "надежды разошлись с реальностью".
"Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад", — поделился мыслями Крумм.
Представитель Фонда Фридриха Эберта считает, что сложившаяся ситуация привела к "параличу мышления," и теперь на Западе "никто не знает, что делать дальше".
Крумм пришел к выводу, что лучшим способом взаимодействия между государствами могут быть лишь переговоры, поскольку последовательные встречи дадут странам возможность прийти к точкам соприкосновения в интересах и заключить сделки, которые были бы приемлемыми для всех сторон.
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Бессмысленность санкций
Ранее российские политики неоднократно заявляли о бессмысленности политики санкций против России. Как отметил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков экономические ограничения не достигают цели, и Москва продолжит ориентироваться на собственные интересы.
Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что западные санкции стимулируют развитие российской экономики. По его словам, в случае введения новых ограничений Россия ответит такими же методами.
Такую же позицию занимают и в среде западных политиков. Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы.
Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил интервью Reuter, что санкции в отношении России — неразумная политика. Он призвал активно сотрудничать со страной в сфере торговли.
19 апреля, 18:33Австрия выступила против антироссийских санкций