Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210722/mars-1742437228.html
Ученые впервые заглянули в недра Марса и определили толщину его коры
Ученые впервые заглянули в недра Марса и определили толщину его коры - РИА Новости, 22.07.2021
Ученые впервые заглянули в недра Марса и определили толщину его коры
Измерения, выполненные сейсмометром посадочного модуля НАСА InSight, работающего на поверхности Марса, позволили впервые заглянуть внутрь Красной планеты,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T21:00
2021-07-22T21:00
наука
земля - риа наука
марс
космос - риа наука
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742421068_0:144:2047:1295_1920x0_80_0_0_7b5e96dfc7ca8152cde2268c233e9a3a.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Измерения, выполненные сейсмометром посадочного модуля НАСА InSight, работающего на поверхности Марса, позволили впервые заглянуть внутрь Красной планеты, получить первые представления о строении ее недр и толщине коры. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Миссия НАСА InSight рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса. Посадочный модуль приземлился на его поверхность 26 ноября 2018 года, а 19 декабря при помощи роботизированной руки установил сейсмометр SEIS на расстоянии 1,6 метра от посадочной платформы. В течение двух лет этот сейсмометр регистрировал подземные толчки в недрах планеты, по отраженным волнам которых исследователи теперь восстановили внутреннее строение Марса.Впервые ученые с помощью прямых наблюдений измерили в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек другой планеты. Раньше, с помощью гравиметрических измерений с орбиты уже оценили относительные различия в толщине коры в разных частях Марса, поэтому сейчас было достаточно одной независимой точки измерений на поверхности, чтобы откалибровать толщину коры по всей планеты."Сейсмология может измерить контрасты скоростей. Это различия в скорости распространения сейсмических волн в разных материалах, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования геофизика Бриджит Кнапмайер-Эндрун (Brigitte Knapmeyer-Endrun) из Института геологии и минералогии Кельнского университета. — Очень похоже на оптику — мы можем наблюдать такие явления, как отражение и преломление. Кора и мантия состоят из разных пород с сильным скачком скорости между ними. По этим скачкам можно очень точно определить структуру недр".Данные показывают, что на месте посадки InSight толщина верхнего слоя коры составляет около восьми километров, ниже идет еще один слой примерно до двадцати километров."Возможно, под этим слоем начинается мантия, что указывает на удивительно тонкую кору, даже по сравнению с континентальной корой на Земле. Под Кельном, например, толщина земной коры составляет около тридцати километров, — объясняет Кнапмайер-Эндрун. — Однако возможно, что на Марсе есть третий слой земной коры, и тогда толщина марсианской коры под местом приземления составляет около 39 километров. Это больше согласуется с предыдущими выводами, но сигнал от этого уровня не существенный".Данные наблюдений также позволили оценить плотность различных слоев коры Марса."Мы можем исключить возможность того, что вся кора состоит из того же материала, который известен по поверхностным измерениям и по марсианским метеоритам. Результаты предполагают, что самый верхний слой состоит из неожиданно пористой породы. Кроме того, на глубине могут существовать другие типы пород, отличные от базальтов, видимых на поверхности", — отмечает ученый.Толщина верхней оболочки Марса — очень важный для понимания истории Красной планеты параметр, потому что кора образовалась на ранней стадии формирования планеты из остатков расплавленной мантии. Таким образом, данные о ее современной структуре дают информацию о том, как эволюционировал Марс.
https://ria.ru/20210721/marsokhod-1742241027.html
https://ria.ru/20210722/ekzoplaneta-1742360885.html
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742421068_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_a085e24089f1a59b3276e6513e110216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля - риа наука, марс, космос - риа наука, наса
21:00 22.07.2021
 

Ученые впервые заглянули в недра Марса и определили толщину его коры

© NASA/JPLСхема работы сейсмометра, установленного на посадочном модуле InSight
Схема работы сейсмометра, установленного на посадочном модуле InSight
© NASA/JPL
Схема работы сейсмометра, установленного на посадочном модуле InSight
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Измерения, выполненные сейсмометром посадочного модуля НАСА InSight, работающего на поверхности Марса, позволили впервые заглянуть внутрь Красной планеты, получить первые представления о строении ее недр и толщине коры. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Миссия НАСА InSight рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса. Посадочный модуль приземлился на его поверхность 26 ноября 2018 года, а 19 декабря при помощи роботизированной руки установил сейсмометр SEIS на расстоянии 1,6 метра от посадочной платформы. В течение двух лет этот сейсмометр регистрировал подземные толчки в недрах планеты, по отраженным волнам которых исследователи теперь восстановили внутреннее строение Марса.
Впервые ученые с помощью прямых наблюдений измерили в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек другой планеты. Раньше, с помощью гравиметрических измерений с орбиты уже оценили относительные различия в толщине коры в разных частях Марса, поэтому сейчас было достаточно одной независимой точки измерений на поверхности, чтобы откалибровать толщину коры по всей планеты.
"Сейсмология может измерить контрасты скоростей. Это различия в скорости распространения сейсмических волн в разных материалах, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования геофизика Бриджит Кнапмайер-Эндрун (Brigitte Knapmeyer-Endrun) из Института геологии и минералогии Кельнского университета. — Очень похоже на оптику — мы можем наблюдать такие явления, как отражение и преломление. Кора и мантия состоят из разных пород с сильным скачком скорости между ними. По этим скачкам можно очень точно определить структуру недр".
Художественное изображение марсохода Perseverance на поверхности Марса - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:54Наука
Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Красной планете
Данные показывают, что на месте посадки InSight толщина верхнего слоя коры составляет около восьми километров, ниже идет еще один слой примерно до двадцати километров.
"Возможно, под этим слоем начинается мантия, что указывает на удивительно тонкую кору, даже по сравнению с континентальной корой на Земле. Под Кельном, например, толщина земной коры составляет около тридцати километров, — объясняет Кнапмайер-Эндрун. — Однако возможно, что на Марсе есть третий слой земной коры, и тогда толщина марсианской коры под местом приземления составляет около 39 километров. Это больше согласуется с предыдущими выводами, но сигнал от этого уровня не существенный".
Данные наблюдений также позволили оценить плотность различных слоев коры Марса.
"Мы можем исключить возможность того, что вся кора состоит из того же материала, который известен по поверхностным измерениям и по марсианским метеоритам. Результаты предполагают, что самый верхний слой состоит из неожиданно пористой породы. Кроме того, на глубине могут существовать другие типы пород, отличные от базальтов, видимых на поверхности", — отмечает ученый.
Толщина верхней оболочки Марса — очень важный для понимания истории Красной планеты параметр, потому что кора образовалась на ранней стадии формирования планеты из остатков расплавленной мантии. Таким образом, данные о ее современной структуре дают информацию о том, как эволюционировал Марс.
Общее изображение системы звезды PDS 70 с протопланетным диском (слева) и детальное изображение экзопланеты PDS 70c с собственным диском (справа). Снимки сделаны радиотелескопом ALMA
Вчера, 15:00Наука
Обнаружена первая экзопланета с околопланетным диском
 
НаукаЗемля - РИА НаукаМарсКосмос - РИА НаукаНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
Лента новостейМолния