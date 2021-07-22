https://ria.ru/20210722/mars-1742437228.html
Ученые впервые заглянули в недра Марса и определили толщину его коры
Ученые впервые заглянули в недра Марса и определили толщину его коры - РИА Новости, 22.07.2021
Ученые впервые заглянули в недра Марса и определили толщину его коры
Измерения, выполненные сейсмометром посадочного модуля НАСА InSight, работающего на поверхности Марса, позволили впервые заглянуть внутрь Красной планеты,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T21:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Измерения, выполненные сейсмометром посадочного модуля НАСА InSight, работающего на поверхности Марса, позволили впервые заглянуть внутрь Красной планеты, получить первые представления о строении ее недр и толщине коры. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Миссия НАСА InSight рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса. Посадочный модуль приземлился на его поверхность 26 ноября 2018 года, а 19 декабря при помощи роботизированной руки установил сейсмометр SEIS на расстоянии 1,6 метра от посадочной платформы. В течение двух лет этот сейсмометр регистрировал подземные толчки в недрах планеты, по отраженным волнам которых исследователи теперь восстановили внутреннее строение Марса.Впервые ученые с помощью прямых наблюдений измерили в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек другой планеты. Раньше, с помощью гравиметрических измерений с орбиты уже оценили относительные различия в толщине коры в разных частях Марса, поэтому сейчас было достаточно одной независимой точки измерений на поверхности, чтобы откалибровать толщину коры по всей планеты."Сейсмология может измерить контрасты скоростей. Это различия в скорости распространения сейсмических волн в разных материалах, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования геофизика Бриджит Кнапмайер-Эндрун (Brigitte Knapmeyer-Endrun) из Института геологии и минералогии Кельнского университета. — Очень похоже на оптику — мы можем наблюдать такие явления, как отражение и преломление. Кора и мантия состоят из разных пород с сильным скачком скорости между ними. По этим скачкам можно очень точно определить структуру недр".Данные показывают, что на месте посадки InSight толщина верхнего слоя коры составляет около восьми километров, ниже идет еще один слой примерно до двадцати километров."Возможно, под этим слоем начинается мантия, что указывает на удивительно тонкую кору, даже по сравнению с континентальной корой на Земле. Под Кельном, например, толщина земной коры составляет около тридцати километров, — объясняет Кнапмайер-Эндрун. — Однако возможно, что на Марсе есть третий слой земной коры, и тогда толщина марсианской коры под местом приземления составляет около 39 километров. Это больше согласуется с предыдущими выводами, но сигнал от этого уровня не существенный".Данные наблюдений также позволили оценить плотность различных слоев коры Марса."Мы можем исключить возможность того, что вся кора состоит из того же материала, который известен по поверхностным измерениям и по марсианским метеоритам. Результаты предполагают, что самый верхний слой состоит из неожиданно пористой породы. Кроме того, на глубине могут существовать другие типы пород, отличные от базальтов, видимых на поверхности", — отмечает ученый.Толщина верхней оболочки Марса — очень важный для понимания истории Красной планеты параметр, потому что кора образовалась на ранней стадии формирования планеты из остатков расплавленной мантии. Таким образом, данные о ее современной структуре дают информацию о том, как эволюционировал Марс.
https://ria.ru/20210721/marsokhod-1742241027.html
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земля - риа наука, марс, космос - риа наука, наса
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Измерения, выполненные сейсмометром посадочного модуля НАСА
InSight, работающего на поверхности Марса
, позволили впервые заглянуть внутрь Красной планеты, получить первые представления о строении ее недр и толщине коры. Результаты исследования опубликованы
в журнале Science.
Миссия НАСА InSight рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса. Посадочный модуль приземлился на его поверхность 26 ноября 2018 года, а 19 декабря при помощи роботизированной руки установил сейсмометр SEIS на расстоянии 1,6 метра от посадочной платформы. В течение двух лет этот сейсмометр регистрировал подземные толчки в недрах планеты, по отраженным волнам которых исследователи теперь восстановили внутреннее строение Марса.
Впервые ученые с помощью прямых наблюдений измерили в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек другой планеты. Раньше, с помощью гравиметрических измерений с орбиты уже оценили относительные различия в толщине коры в разных частях Марса, поэтому сейчас было достаточно одной независимой точки измерений на поверхности, чтобы откалибровать толщину коры по всей планеты.
"Сейсмология может измерить контрасты скоростей. Это различия в скорости распространения сейсмических волн в разных материалах, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования геофизика Бриджит Кнапмайер-Эндрун (Brigitte Knapmeyer-Endrun) из Института геологии и минералогии Кельнского университета. — Очень похоже на оптику — мы можем наблюдать такие явления, как отражение и преломление. Кора и мантия состоят из разных пород с сильным скачком скорости между ними. По этим скачкам можно очень точно определить структуру недр".
Данные показывают, что на месте посадки InSight толщина верхнего слоя коры составляет около восьми километров, ниже идет еще один слой примерно до двадцати километров.
"Возможно, под этим слоем начинается мантия, что указывает на удивительно тонкую кору, даже по сравнению с континентальной корой на Земле. Под Кельном
, например, толщина земной коры составляет около тридцати километров, — объясняет Кнапмайер-Эндрун. — Однако возможно, что на Марсе есть третий слой земной коры, и тогда толщина марсианской коры под местом приземления составляет около 39 километров. Это больше согласуется с предыдущими выводами, но сигнал от этого уровня не существенный".
Данные наблюдений также позволили оценить плотность различных слоев коры Марса.
"Мы можем исключить возможность того, что вся кора состоит из того же материала, который известен по поверхностным измерениям и по марсианским метеоритам. Результаты предполагают, что самый верхний слой состоит из неожиданно пористой породы. Кроме того, на глубине могут существовать другие типы пород, отличные от базальтов, видимых на поверхности", — отмечает ученый.
Толщина верхней оболочки Марса — очень важный для понимания истории Красной планеты параметр, потому что кора образовалась на ранней стадии формирования планеты из остатков расплавленной мантии. Таким образом, данные о ее современной структуре дают информацию о том, как эволюционировал Марс.