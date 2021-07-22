https://ria.ru/20210722/maldivy-1742334260.html

Мальдивы планируют ввести для туристов налог на выезд

Мальдивы планируют ввести для туристов налог на выезд - РИА Новости, 22.07.2021

Мальдивы планируют ввести для туристов налог на выезд

В 2022 году одно из самых популярных пляжных направлений станет еще дороже: власти Мальдив введут налог на выезд, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:19

2021-07-22T11:19

2021-07-22T11:19

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В 2022 году одно из самых популярных пляжных направлений станет еще дороже: власти Мальдив введут налог на выезд, сообщает АТОР.Правительство Мальдивской республики заменит взимаемые сейчас аэропортовые сборы с путешественников налогом на выезд (Departure Tax).Иностранцы, вылетающие эконом-классом, заплатят 30 долларов, хотя сейчас размер сбора в два раза ниже — 15 долларов.Путешествующим в бизнес-классе придется заплатить еще больше — 60 долларов, а тех, кто летит в первом классе, ждет налог в размере 90 долларов. Самой большой ставка налога на выезд будет для возвращающихся домой на частном самолете: с них возьмут 130 долларов.Налог будет оплачиваться заранее: его включат в стоимость авиабилета. Пассажиров с дипломатической неприкосновенностью и детей до двух лет от уплаты сбора освободят.Помимо налога на вылет, пассажиры, покидающие страну через международный аэропорт Велана в Мале, должны будут заплатить еще 25 долларов — так называемый "сбор на развитие аэропорта".Министр туризма респубики Абдулла Маусум пояснил СМИ, что подобная практика есть и в других странах, и вряд ли будущий налог заставит туристов отказаться от посещения страны.С оценкой мальдивского чиновника согласны и российские туроператоры. "Мальдивы — нишевое направление, и при той стоимости тура, которую готовы заплатить путешественники за отдых на экзотических островах, новый налог вряд ли скажется на спросе", — отмечает директор департамента рекламы и PR крупного туроператора Анна Филатовская.Россияне — лидеры по количеству туристических прибытий на Мальдивы. По данным Минтуризма островов, за полгода там отдохнуло около 125 тысяч гостей из РФ.

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

https://ria.ru/20210722/pereslavl-zalesskiy-1742259079.html

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