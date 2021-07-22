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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210722/maksim-1742396864.html
Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы
Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы - РИА Новости, 22.07.2021
Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы
Представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с РИА Новости опровергла причастие пульмонолога Вячеслава Овечкина к лечению певицы. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:14
2021-07-22T16:19
шоубиз
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с РИА Новости опровергла причастие пульмонолога Вячеслава Овечкина к лечению певицы. "Нет. Наши врачи дают информацию только родителям, а не журналистам", – сказала Богушевская. Состояние МакSим, по словам представителя, пока такое же "стабильно тяжелое". Ранее в СМИ появилось мнение пульмонолога о КТ певицы. Врач Овечкин заявил, что в легких МакSим увеличивается количество жидкости. Кроме того, по утверждению специалиста, начался процесс разрушения органа. Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
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макsим (марина абросимова)
16:14 22.07.2021 (обновлено: 16:19 22.07.2021)
 

Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с РИА Новости опровергла причастие пульмонолога Вячеслава Овечкина к лечению певицы.
"Нет. Наши врачи дают информацию только родителям, а не журналистам", – сказала Богушевская.
Состояние МакSим, по словам представителя, пока такое же "стабильно тяжелое".
Ранее в СМИ появилось мнение пульмонолога о КТ певицы. Врач Овечкин заявил, что в легких МакSим увеличивается количество жидкости. Кроме того, по утверждению специалиста, начался процесс разрушения органа.
Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 15:15Шоубиз
Представитель МакSим объяснила, как возникают слухи о состоянии певицы
 
ШоубизМакSим (Марина Абросимова)
 
 
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