https://ria.ru/20210722/maksim-1742396864.html
Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы
Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы - РИА Новости, 22.07.2021
Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы
Представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с РИА Новости опровергла причастие пульмонолога Вячеслава Овечкина к лечению певицы. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:14
2021-07-22T16:14
2021-07-22T16:19
шоубиз
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с РИА Новости опровергла причастие пульмонолога Вячеслава Овечкина к лечению певицы. "Нет. Наши врачи дают информацию только родителям, а не журналистам", – сказала Богушевская. Состояние МакSим, по словам представителя, пока такое же "стабильно тяжелое". Ранее в СМИ появилось мнение пульмонолога о КТ певицы. Врач Овечкин заявил, что в легких МакSим увеличивается количество жидкости. Кроме того, по утверждению специалиста, начался процесс разрушения органа. Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
https://ria.ru/20210720/maksim-1742044128.html
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макsим (марина абросимова)
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с РИА Новости опровергла причастие пульмонолога Вячеслава Овечкина к лечению певицы.
"Нет. Наши врачи дают информацию только родителям, а не журналистам", – сказала Богушевская.
Состояние МакSим, по словам представителя, пока такое же "стабильно тяжелое".
Ранее в СМИ появилось мнение пульмонолога о КТ певицы. Врач Овечкин заявил, что в легких МакSим увеличивается количество жидкости. Кроме того, по утверждению специалиста, начался процесс разрушения органа.
Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.