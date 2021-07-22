https://ria.ru/20210722/maksim-1742396864.html

Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы

Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы - РИА Новости, 22.07.2021

Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы

Представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с РИА Новости опровергла причастие пульмонолога Вячеслава Овечкина к лечению певицы. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:14

2021-07-22T16:14

2021-07-22T16:19

шоубиз

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с РИА Новости опровергла причастие пульмонолога Вячеслава Овечкина к лечению певицы. "Нет. Наши врачи дают информацию только родителям, а не журналистам", – сказала Богушевская. Состояние МакSим, по словам представителя, пока такое же "стабильно тяжелое". Ранее в СМИ появилось мнение пульмонолога о КТ певицы. Врач Овечкин заявил, что в легких МакSим увеличивается количество жидкости. Кроме того, по утверждению специалиста, начался процесс разрушения органа. Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.

https://ria.ru/20210720/maksim-1742044128.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макsим (марина абросимова)