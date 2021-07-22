https://ria.ru/20210722/maksim-1742356745.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 22.07.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в стабильно тяжелом состоянии, об этом РИА Новости сообщила ее представитель. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:46
2021-07-22T12:46
2021-07-22T12:50
шоубиз
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макsим (марина абросимова)
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общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в стабильно тяжелом состоянии, об этом РИА Новости сообщила ее представитель.Ранее в СМИ появилась информация, что МакSим становится хуже. К аппарату ИВЛ певица подключена с 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным."Пока ничего, к сожалению, не могу сказать. Стабильно тяжелое", - сказала представитель певицы.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210720/maksim-1742044128.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), коронавирусы, общество
12:46 22.07.2021 (обновлено: 12:50 22.07.2021)
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим: певица остается в стабильно тяжелом состоянии