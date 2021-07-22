https://ria.ru/20210722/magaziny-1742410976.html

"Магнит" купил сеть магазинов "Дикси"

"Магнит" купил сеть магазинов "Дикси" - РИА Новости, 22.07.2021

"Магнит" купил сеть магазинов "Дикси"

Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" закрыл сделку по приобретению 2477 магазинов "Дикси", цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:18

2021-07-22T17:18

2021-07-22T18:44

дикси

магнит (компания-ритейлер)

экономика

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" закрыл сделку по приобретению 2477 магазинов "Дикси", цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда рублей, сообщила компания.Ретейлер отметил, что в сумму внесли корректировки на момент закрытия сделки из-за изменения количества приобретаемых магазинов, оно на 174 меньше изначально запланированного. При этом сумма сделки также снизилась — сперва оговаривалось, что она может составить 92,4 миллиарда рублей.В компании объяснили это закрытием части точек и открытием новых."Дальнейшие корректировки цены сделки будут зависеть от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, подлежащей согласованию сторонами", — указывается в сообщении.Кроме того, 148 магазинов исключили из сделки в связи с предписаниями Федеральной антимонопольной службы и пороговыми значениями рыночной доли.В общей сложности "Магнит" приобрел 2438 магазинов "Дикси" (их выручка в 2020 году составила 256,7 миллиарда рублей, торговая площадь — 725 тысяч квадратных метров) и 39 магазинов "Мегамарт" (16,9 миллиарда рублей, 79 тысяч квадратных метров).Большинство "магазинов у дома" "Дикси" расположены в Москве и Московской области (1319 точек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (438 точек), остальные "магазины у дома" находятся в Уральском федеральном округе. Большинство суперсторов "Мегамарт" расположены в Свердловской области (35 объектов), четыре магазина — в Тюменской области. Кроме того, "Магнит" приобретает пять распределительных центров и более 700 грузовиков.

https://realty.ria.ru/20210218/magnit-1597969496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикси, магнит (компания-ритейлер), экономика