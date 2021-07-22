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Мало не покажется: Лукашенко предупредил о наказании за "серые" зарплаты
Мало не покажется: Лукашенко предупредил о наказании за "серые" зарплаты - РИА Новости, 22.07.2021
Мало не покажется: Лукашенко предупредил о наказании за "серые" зарплаты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил бизнесменов об ответственности за выплату сотрудникам зарплаты в конверте, отметив, что им "мало не... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:55
2021-07-22T13:55
александр лукашенко
белоруссия
общество
экономика
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил бизнесменов об ответственности за выплату сотрудникам зарплаты в конверте, отметив, что им "мало не покажется".Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в четверг он провел совещание с руководством правительства и напомнил о своем требовании разобраться с выплатой зарплаты в конверте. В июне в Белоруссии вступил в силу закон, которым устанавливается за это уголовная ответственность."Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы", - заявил Лукашенко.Он также потребовал навести порядок в деятельности ИП и самозанятых в Белоруссии. По словам президента, чиновникам следует, в первую очередь, выработать четкую систему, кто относится к категории ИП, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить. Нынешнее состояние этой сферы деятельности он подверг критике. "У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов … до чиновников", - заметил глава республики.Вместе с тем, как указал Лукашенко, возможны и налоговые послабления для отдельных категорий самозанятых граждан. По его словам, "нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае"."Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20210608/zarplata-1736099760.html
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александр лукашенко, белоруссия, общество, экономика
13:55 22.07.2021
 
Мало не покажется: Лукашенко предупредил о наказании за "серые" зарплаты

Президент Лукашенко предупредил бизнесменов об ответственности за зарплаты в конвертах

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил бизнесменов об ответственности за выплату сотрудникам зарплаты в конверте, отметив, что им "мало не покажется".
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в четверг он провел совещание с руководством правительства и напомнил о своем требовании разобраться с выплатой зарплаты в конверте. В июне в Белоруссии вступил в силу закон, которым устанавливается за это уголовная ответственность.
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"Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы", - заявил Лукашенко.
Он также потребовал навести порядок в деятельности ИП и самозанятых в Белоруссии. По словам президента, чиновникам следует, в первую очередь, выработать четкую систему, кто относится к категории ИП, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить. Нынешнее состояние этой сферы деятельности он подверг критике. "У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов … до чиновников", - заметил глава республики.
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Вместе с тем, как указал Лукашенко, возможны и налоговые послабления для отдельных категорий самозанятых граждан. По его словам, "нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае".
"Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством", - добавил белорусский лидер.
 
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