https://ria.ru/20210722/lukashenko-1742371747.html
Мало не покажется: Лукашенко предупредил о наказании за "серые" зарплаты
Мало не покажется: Лукашенко предупредил о наказании за "серые" зарплаты - РИА Новости, 22.07.2021
Мало не покажется: Лукашенко предупредил о наказании за "серые" зарплаты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил бизнесменов об ответственности за выплату сотрудникам зарплаты в конверте, отметив, что им "мало не... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:55
2021-07-22T13:55
2021-07-22T13:55
александр лукашенко
белоруссия
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733965629_374:0:2480:1185_1920x0_80_0_0_9d63566421884548464083a41cd253d7.jpg
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил бизнесменов об ответственности за выплату сотрудникам зарплаты в конверте, отметив, что им "мало не покажется".Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в четверг он провел совещание с руководством правительства и напомнил о своем требовании разобраться с выплатой зарплаты в конверте. В июне в Белоруссии вступил в силу закон, которым устанавливается за это уголовная ответственность."Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы", - заявил Лукашенко.Он также потребовал навести порядок в деятельности ИП и самозанятых в Белоруссии. По словам президента, чиновникам следует, в первую очередь, выработать четкую систему, кто относится к категории ИП, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить. Нынешнее состояние этой сферы деятельности он подверг критике. "У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов … до чиновников", - заметил глава республики.Вместе с тем, как указал Лукашенко, возможны и налоговые послабления для отдельных категорий самозанятых граждан. По его словам, "нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае"."Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20210608/zarplata-1736099760.html
https://ria.ru/20201124/zarplata-1586111153.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733965629_370:46:2028:1290_1920x0_80_0_0_fd0a45c4a43c77390344ee37d92dc165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, общество, экономика
Мало не покажется: Лукашенко предупредил о наказании за "серые" зарплаты
Президент Лукашенко предупредил бизнесменов об ответственности за зарплаты в конвертах
МИНСК, 22 июл – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
предупредил бизнесменов об ответственности за выплату сотрудникам зарплаты в конверте, отметив, что им "мало не покажется".
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в четверг он провел совещание с руководством правительства и напомнил о своем требовании разобраться с выплатой зарплаты в конверте. В июне в Белоруссии
вступил в силу закон, которым устанавливается за это уголовная ответственность.
"Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы", - заявил Лукашенко.
Он также потребовал навести порядок в деятельности ИП и самозанятых в Белоруссии. По словам президента, чиновникам следует, в первую очередь, выработать четкую систему, кто относится к категории ИП, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить. Нынешнее состояние этой сферы деятельности он подверг критике. "У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов … до чиновников", - заметил глава республики.
Вместе с тем, как указал Лукашенко, возможны и налоговые послабления для отдельных категорий самозанятых граждан. По его словам, "нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае".
"Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством", - добавил белорусский лидер.