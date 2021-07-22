https://ria.ru/20210722/lishenie-1742303088.html

Юрист предупредила, за что вас могут лишить отпуска

Юрист предупредила, за что вас могут лишить отпуска - РИА Новости, 22.07.2021

Юрист предупредила, за что вас могут лишить отпуска

На отпуск имеет право каждый гражданин, работающий по трудовому договору. Но есть случаи, когда можно отозвать работника из отпуска, рассказала агентству... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T02:15

2021-07-22T02:15

2021-07-22T02:15

туризм

наталия пшеничникова

россия

синергия

работа

общество

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На отпуск имеет право каждый гражданин, работающий по трудовому договору. Но есть случаи, когда можно отозвать работника из отпуска, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталья Пшеничникова.По ее словам, причины носят вынужденный характер. Например, болезнь замещающего сотрудника, поломка технологического оборудования или внезапная проверка налоговой. При этом отзыв возможен лишь с согласия работника."Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год", — отметила Пшеничникова.

https://ria.ru/20210720/otdykh-1741952456.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталия пшеничникова, россия, синергия, работа, общество