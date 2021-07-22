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В Подмосковье рухнул лифт с людьми
В Подмосковье рухнул лифт с людьми - РИА Новости, 22.07.2021
В Подмосковье рухнул лифт с людьми
В Реутове три человека пострадали при падении лифта с третьего этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:59
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реутов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Реутове три человека пострадали при падении лифта с третьего этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел на улице Транспортная, 12. По словам собеседника агентства, все трое госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняют.Позднее источник уточнил, что грузовой лифт рухнул на объекте по производству и хранению деревянных дверей. В кабине находились трое рабочих.
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реутов, происшествия
13:59 22.07.2021 (обновлено: 16:34 22.07.2021)
 
В Подмосковье рухнул лифт с людьми

В Реутове три человека пострадали при падении лифта с третьего этажа

© РИА Новости / Владимир ПесняЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Реутове три человека пострадали при падении лифта с третьего этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Инцидент произошел на улице Транспортная, 12. По словам собеседника агентства, все трое госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняют.
Позднее источник уточнил, что грузовой лифт рухнул на объекте по производству и хранению деревянных дверей. В кабине находились трое рабочих.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 12:14
В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе
 
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