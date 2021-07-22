https://ria.ru/20210722/lift-1742373221.html
В Подмосковье рухнул лифт с людьми
В Подмосковье рухнул лифт с людьми - РИА Новости, 22.07.2021
В Подмосковье рухнул лифт с людьми
В Реутове три человека пострадали при падении лифта с третьего этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:59
2021-07-22T13:59
2021-07-22T16:34
реутов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590271542_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_25e44496dae79fbde69607b864eb3a3a.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Реутове три человека пострадали при падении лифта с третьего этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел на улице Транспортная, 12. По словам собеседника агентства, все трое госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняют.Позднее источник уточнил, что грузовой лифт рухнул на объекте по производству и хранению деревянных дверей. В кабине находились трое рабочих.
https://ria.ru/20210715/lift-1741356583.html
реутов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590271542_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_88b3a4b0cb069e25acea4e28e64d4d94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реутов, происшествия
13:59 22.07.2021 (обновлено: 16:34 22.07.2021)
В Подмосковье рухнул лифт с людьми
В Реутове три человека пострадали при падении лифта с третьего этажа