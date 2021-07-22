https://ria.ru/20210722/lift-1742373221.html

В Подмосковье рухнул лифт с людьми

В Подмосковье рухнул лифт с людьми - РИА Новости, 22.07.2021

В Подмосковье рухнул лифт с людьми

В Реутове три человека пострадали при падении лифта с третьего этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:59

2021-07-22T13:59

2021-07-22T16:34

реутов

происшествия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Реутове три человека пострадали при падении лифта с третьего этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел на улице Транспортная, 12. По словам собеседника агентства, все трое госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняют.Позднее источник уточнил, что грузовой лифт рухнул на объекте по производству и хранению деревянных дверей. В кабине находились трое рабочих.

https://ria.ru/20210715/lift-1741356583.html

реутов

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2021

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реутов, происшествия