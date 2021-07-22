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В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 22.07.2021
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 796 смертей с COVID-19, за все время - 151 501, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:33
2021-07-22T11:33
2021-07-22T11:33
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 796 смертей с COVID-19, за все время - 151 501, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 796 смертей... За весь период по России умерли 151 501 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 102, Санкт-Петербурге - 95, Иркутской области - 38.
https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742310139.html
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коронавирус в россии, россия, москва, иркутская область, общество
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб: в России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом