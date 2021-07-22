https://ria.ru/20210722/lechenie-1742353340.html
СК проверит ситуацию с препаратами для онкобольных в Северной Осетии
СК проверит ситуацию с препаратами для онкобольных в Северной Осетии - РИА Новости, 22.07.2021
СК проверит ситуацию с препаратами для онкобольных в Северной Осетии
Следователи в Северной Осетии проверяют информацию из СМИ о том, что чиновники заставляют лечить онкологических больных неэффективными и дешевыми препаратами,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:30
2021-07-22T12:30
2021-07-22T12:37
республика северная осетия - алания
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 22 июл - РИА Новости. Следователи в Северной Осетии проверяют информацию из СМИ о том, что чиновники заставляют лечить онкологических больных неэффективными и дешевыми препаратами, сообщает следственное управление СК по региону."В среду в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что при лечении больных с онкологическими заболеваниями в республиканском онкологическом диспансере, чиновники заставляют использовать дешевые и неэффективные схемы химиотерапевтического лечения", - говорится в сообщении.Согласно публикациям местных СМИ, речь идет о заявлении об увольнении главного врача диспансера, который не согласился работать "в системе незаинтересованных в лечении пациентов с онкозаболеваниями людей". В материалах СМИ утверждается, что, по мнению главврача, он якобы получал незаконные поручения в рамках обеспечения льготников лекарствами.Отмечается, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за своевременное обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан.
https://ria.ru/20210720/onkopomosch-1742039209.html
https://ria.ru/20210712/lekarstva-1740921585.html
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республика северная осетия - алания, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
12:30 22.07.2021 (обновлено: 12:37 22.07.2021)
СК проверит ситуацию с препаратами для онкобольных в Северной Осетии
СК проверит публикации о лечении онкозаболеваний в Северной Осетии дешевыми препаратами
ПЯТИГОРСК, 22 июл - РИА Новости.
Следователи в Северной Осетии проверяют информацию из СМИ о том, что чиновники заставляют лечить онкологических больных неэффективными и дешевыми препаратами, сообщает следственное управление СК
по региону.
"В среду в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что при лечении больных с онкологическими заболеваниями в республиканском онкологическом диспансере, чиновники заставляют использовать дешевые и неэффективные схемы химиотерапевтического лечения", - говорится в сообщении.
Согласно публикациям местных СМИ, речь идет о заявлении об увольнении главного врача диспансера, который не согласился работать "в системе незаинтересованных в лечении пациентов с онкозаболеваниями людей". В материалах СМИ утверждается, что, по мнению главврача, он якобы получал незаконные поручения в рамках обеспечения льготников лекарствами.
"По данному факту по указанию руководителя следственного управления незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщает СК.
Отмечается, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за своевременное обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан.