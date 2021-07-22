https://ria.ru/20210722/lechenie-1742353340.html

СК проверит ситуацию с препаратами для онкобольных в Северной Осетии

СК проверит ситуацию с препаратами для онкобольных в Северной Осетии - РИА Новости, 22.07.2021

СК проверит ситуацию с препаратами для онкобольных в Северной Осетии

Следователи в Северной Осетии проверяют информацию из СМИ о том, что чиновники заставляют лечить онкологических больных неэффективными и дешевыми препаратами,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:30

2021-07-22T12:30

2021-07-22T12:37

республика северная осетия - алания

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 22 июл - РИА Новости. Следователи в Северной Осетии проверяют информацию из СМИ о том, что чиновники заставляют лечить онкологических больных неэффективными и дешевыми препаратами, сообщает следственное управление СК по региону."В среду в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что при лечении больных с онкологическими заболеваниями в республиканском онкологическом диспансере, чиновники заставляют использовать дешевые и неэффективные схемы химиотерапевтического лечения", - говорится в сообщении.Согласно публикациям местных СМИ, речь идет о заявлении об увольнении главного врача диспансера, который не согласился работать "в системе незаинтересованных в лечении пациентов с онкозаболеваниями людей". В материалах СМИ утверждается, что, по мнению главврача, он якобы получал незаконные поручения в рамках обеспечения льготников лекарствами.Отмечается, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за своевременное обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан.

https://ria.ru/20210720/onkopomosch-1742039209.html

https://ria.ru/20210712/lekarstva-1740921585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика северная осетия - алания, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), происшествия