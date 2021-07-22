https://ria.ru/20210722/kuba-1742445439.html

США продолжат давление на Кубу, заявил Байден

США продолжат давление на Кубу, заявил Байден - РИА Новости, 22.07.2021

США продолжат давление на Кубу, заявил Байден

Соединенные Штаты вместе со своими партнерами по региону намерены продолжать оказывать давление на Кубу для освобождения политзаключенных и восстановления у... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T21:23

2021-07-22T21:23

2021-07-22T21:23

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты вместе со своими партнерами по региону намерены продолжать оказывать давление на Кубу для освобождения политзаключенных и восстановления у кубинских граждан доступа к интернету, заявил президент США Джо Байден."Отстаивание человеческого достоинства и свободы является высшим приоритетом для моей администрации, и мы намерены тесно сотрудничать с нашими партнерами по всему региону, включая Организацию американских государств, чтобы оказать давление на (кубинский) режим с целью немедленного освобождения незаконно задержанных политзаключенных, восстановления доступа к интернету и восстановления возможности для кубинского народа пользоваться своими основными правами", - сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.Ранее в четверг минфин США ввел санкции против главы минобороны Кубы и спецподразделения МВД республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/kuba-1741848266.html

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министерство финансов сша, организация американских государств, джо байден, куба, сша, в мире