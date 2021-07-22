https://ria.ru/20210722/kuba-1742418894.html

Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы

Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы - РИА Новости, 22.07.2021

Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы

Президент США Джо Байден в четверг намерен объявить о введении индивидуальных санкций в отношении ряда членов правительства Кубы, где ранее прошли первые за... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T18:01

2021-07-22T18:01

2021-07-22T18:07

джо байден

куба

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг намерен объявить о введении индивидуальных санкций в отношении ряда членов правительства Кубы, где ранее прошли первые за многие годы масштабные протесты, сообщает издание Politico."Президент Байден в четверг планирует ввести точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц кубинского правительства", - пишет издание, не раскрывая свои источники.Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.

https://ria.ru/20210717/kuba-1741708049.html

куба

вашингтон (город)

сша

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джо байден, куба, вашингтон (город), сша, в мире