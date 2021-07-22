https://ria.ru/20210722/kuba-1742418894.html
Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы
Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы - РИА Новости, 22.07.2021
Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы
Президент США Джо Байден в четверг намерен объявить о введении индивидуальных санкций в отношении ряда членов правительства Кубы, где ранее прошли первые за... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:01
2021-07-22T18:01
2021-07-22T18:07
джо байден
куба
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг намерен объявить о введении индивидуальных санкций в отношении ряда членов правительства Кубы, где ранее прошли первые за многие годы масштабные протесты, сообщает издание Politico."Президент Байден в четверг планирует ввести точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц кубинского правительства", - пишет издание, не раскрывая свои источники.Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.
https://ria.ru/20210717/kuba-1741708049.html
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джо байден, куба, вашингтон (город), сша, в мире
18:01 22.07.2021 (обновлено: 18:07 22.07.2021)
Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы
Президент США Байден объявит о введении санкций против некоторых членов правительства Кубы в четверг