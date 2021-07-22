В Крыму приветствовали подачу жалобы против Украины в ЕСПЧ
В Крыму готовы предоставить доказательства по водной блокаде по иску против Украины в ЕСПЧ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ готова передать все имеющиеся материалы по водной блокаде Крыма для формирования убедительной доказательной базы при рассмотрении иска против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости глава рабочей группы Александр Молохов.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Она касается в том числе такой группы нарушений, как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова". Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".
"Наша рабочая группа готова передать в распоряжение компетентных органов все имеющиеся у нее материалы по данному вопросу для формирования убедительной доказательной базы при рассмотрении дела в Страсбурге", - сказал Молохов.
По его словам, в Крыму приветствуют долгожданное решение о подаче в ЕСПЧ первой межгосударственной жалобы против Украины.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.