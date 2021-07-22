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В Крыму приветствовали подачу жалобы против Украины в ЕСПЧ
В Крыму приветствовали подачу жалобы против Украины в ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021
В Крыму приветствовали подачу жалобы против Украины в ЕСПЧ
Рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ готова передать все имеющиеся материалы по водной... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:51
2021-07-22T11:51
александр молохов
россия
европейский суд
владимир путин
москва
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ готова передать все имеющиеся материалы по водной блокаде Крыма для формирования убедительной доказательной базы при рассмотрении иска против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости глава рабочей группы Александр Молохов.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Она касается в том числе такой группы нарушений, как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова". Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение"."Наша рабочая группа готова передать в распоряжение компетентных органов все имеющиеся у нее материалы по данному вопросу для формирования убедительной доказательной базы при рассмотрении дела в Страсбурге", - сказал Молохов.По его словам, в Крыму приветствуют долгожданное решение о подаче в ЕСПЧ первой межгосударственной жалобы против Украины.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742329455.html
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россия
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украина
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александр молохов, россия, европейский суд, владимир путин, москва, оон, украина
11:51 22.07.2021
 
В Крыму приветствовали подачу жалобы против Украины в ЕСПЧ

В Крыму готовы предоставить доказательства по водной блокаде по иску против Украины в ЕСПЧ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБахчисарайское водохранилище в Крыму
Бахчисарайское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ готова передать все имеющиеся материалы по водной блокаде Крыма для формирования убедительной доказательной базы при рассмотрении иска против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости глава рабочей группы Александр Молохов.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Она касается в том числе такой группы нарушений, как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова". Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 10:32
Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ
"Наша рабочая группа готова передать в распоряжение компетентных органов все имеющиеся у нее материалы по данному вопросу для формирования убедительной доказательной базы при рассмотрении дела в Страсбурге", - сказал Молохов.
По его словам, в Крыму приветствуют долгожданное решение о подаче в ЕСПЧ первой межгосударственной жалобы против Украины.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 11:22
Подача жалобы против Украины в ЕСПЧ назрела давно, заявили в МИД
 
Александр МолоховРоссияЕвропейский судВладимир ПутинМоскваООНУкраина
 
 
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