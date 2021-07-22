https://ria.ru/20210722/kravtsov-1742371643.html

В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате

В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате - РИА Новости, 22.07.2021

В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате

Министерство просвещения РФ надеется, что новый учебный год в российских школах начнется в очном формате, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:55

2021-07-22T13:55

2021-07-22T13:55

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

образование - общество

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ надеется, что новый учебный год в российских школах начнется в очном формате, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Мы очень надеемся, что новый учебный год мы начнем в очном режиме", - заявил он в ходе общественных слушаний по вопросам совершенствования образования.

https://ria.ru/20210719/prosveschenie-1741862675.html

россия

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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество