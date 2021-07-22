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В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате
В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате - РИА Новости, 22.07.2021
В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате
Министерство просвещения РФ надеется, что новый учебный год в российских школах начнется в очном формате, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:55
2021-07-22T13:55
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ надеется, что новый учебный год в российских школах начнется в очном формате, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Мы очень надеемся, что новый учебный год мы начнем в очном режиме", - заявил он в ходе общественных слушаний по вопросам совершенствования образования.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество
13:55 22.07.2021
 
В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате

Глава Минпросвещения Кравцов: надеемся, что новый учебный год начнется в очном формате

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодготовка в московской общеобразовательной школе №2107 к возобновлению очного обучения
Подготовка в московской общеобразовательной школе №2107 к возобновлению очного обучения - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ надеется, что новый учебный год в российских школах начнется в очном формате, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы очень надеемся, что новый учебный год мы начнем в очном режиме", - заявил он в ходе общественных слушаний по вопросам совершенствования образования.
Учитель химии ведет дистанционный урок в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:23
Минпросвещения запланировало перевести школы на безбумажные технологии
 
РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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