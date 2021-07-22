https://ria.ru/20210722/kravtsov-1742371643.html
В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате
В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате - РИА Новости, 22.07.2021
В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате
Министерство просвещения РФ надеется, что новый учебный год в российских школах начнется в очном формате, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:55
2021-07-22T13:55
2021-07-22T13:55
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ надеется, что новый учебный год в российских школах начнется в очном формате, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Мы очень надеемся, что новый учебный год мы начнем в очном режиме", - заявил он в ходе общественных слушаний по вопросам совершенствования образования.
https://ria.ru/20210719/prosveschenie-1741862675.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество
В Минпросвещения надеются на новый учебный год в очном формате
Глава Минпросвещения Кравцов: надеемся, что новый учебный год начнется в очном формате