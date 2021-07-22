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Наука
https://ria.ru/20210722/kosmos-1742357231.html
На МКС работы по расстыковке модуля "Пирс" отложили на сутки
На МКС работы по расстыковке модуля "Пирс" отложили на сутки - РИА Новости, 22.07.2021
На МКС работы по расстыковке модуля "Пирс" отложили на сутки
Подготовительные работы по расстыковке с Международной космической станцией (МКС) старого российского модуля "Пирс" отложены на сутки, сообщил космонавтам... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:48
2021-07-22T13:38
наука
петр дубров
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подготовительные работы по расстыковке с Международной космической станцией (МКС) старого российского модуля "Пирс" отложены на сутки, сообщил космонавтам специалист подмосковного Центра управления полетами.Расстыковка "Пирса" намечается на 23 июля, ему предстоит освободить место для нового модуля "Наука", выведенного на орбиту вчера."Так, ребят, более глобальные изменения на сегодняшний день. Отменились все работы касательно СО (стыковочный отсек "Пирс" - ред.), они перенесены на завтра", - сказал специалист Центра космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву.Он не уточнил, с чем связан перенос подготовительных работ и отразится ли это на дате расстыковки "Пирса".Стыковка "Науки" к МКС намечена на 29 июля.Расстыковка старого российского модуля "Пирс" с МКС отложена с 23 на 24 июля, сообщила командиру станции японцу Акихико Хосиде специалист хьюстонского Центра управления полетами."Аки, пока ты на связи, хочу дать знать, что мы получили информацию от российских коллег о том, что расстыковка "Пирса" будет отложена до субботы", - сказала специалист Центра Хосиде.В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что "решение о времени расстыковки модуля "Пирс" с МКС будет принято после проведения регламентных расчетов и операций".
https://ria.ru/20210721/nauka-1742258257.html
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петр дубров, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука
12:48 22.07.2021 (обновлено: 13:38 22.07.2021)
 
На МКС работы по расстыковке модуля "Пирс" отложили на сутки

На МКС работы по расстыковке модуля "Пирс", место которого займет "Наука", отложили на сутки

© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подготовительные работы по расстыковке с Международной космической станцией (МКС) старого российского модуля "Пирс" отложены на сутки, сообщил космонавтам специалист подмосковного Центра управления полетами.
Расстыковка "Пирса" намечается на 23 июля, ему предстоит освободить место для нового модуля "Наука", выведенного на орбиту вчера.
Запуск с Байконура российского модуля Наука
21 июля, 18:02
С Байконура запустили модуль "Наука" к МКС
"Так, ребят, более глобальные изменения на сегодняшний день. Отменились все работы касательно СО (стыковочный отсек "Пирс" - ред.), они перенесены на завтра", - сказал специалист Центра космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву.
Он не уточнил, с чем связан перенос подготовительных работ и отразится ли это на дате расстыковки "Пирса".
Стыковка "Науки" к МКС намечена на 29 июля.
Расстыковка старого российского модуля "Пирс" с МКС отложена с 23 на 24 июля, сообщила командиру станции японцу Акихико Хосиде специалист хьюстонского Центра управления полетами.
"Аки, пока ты на связи, хочу дать знать, что мы получили информацию от российских коллег о том, что расстыковка "Пирса" будет отложена до субботы", - сказала специалист Центра Хосиде.
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что "решение о времени расстыковки модуля "Пирс" с МКС будет принято после проведения регламентных расчетов и операций".
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
21 июля, 20:05Сказано в эфире
"Каскад возможностей". Ученый оценил запуск к МКС модуля "Наука"
 
НаукаПетр ДубровОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА Наука
 
 
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