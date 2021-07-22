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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742364309.html
Песков прокомментировал статью про занижение данных по COVID-19
Песков прокомментировал статью про занижение данных по COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
Песков прокомментировал статью про занижение данных по COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "компиляцией непонятно чего" статью про занижение данных в РФ по коронавирусу, отметив, что это не отражает... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:21
2021-07-22T13:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "компиляцией непонятно чего" статью про занижение данных в РФ по коронавирусу, отметив, что это не отражает реальность.Ранее издания "Медуза*", "Медиазона" и "Холод" опубликовали совместное расследование, в котором утверждается, что реальные масштабы пандемии коронавируса в России якобы в пять раз выше официальных."Я, к сожалению, не знаю, что такое "Холод". Но "Медузу*" я читал... Это какая-то компиляция просто непонятно чего, вот это я вам честно скажу абсолютно. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации, она абсолютно не отображает реальность", - ответил Песков на вопрос: если все данные по коронавирусу в РФ открыты, почему тогда возникают публикации, подобные расследованию "Холода", "Медиазоны" и "Медузы*".Не реплику журналистов о том, что в других странах данные по заболеваемости выложены наиболее полно и открыто, а в России источником информации по госпитализации являются заявления чиновников, пресс-секретарь главы государства заявил, что "у нас есть целый набор информации, которая публикуется ежедневно", а также посоветовал обращаться за информацией по дополнительным параметрам по коронавирусу в Минздрав и в оперштаб.Правительство России обладает всей полнотой данных о заболеваемости коронавирусом в стране для принятия мер по борьбе с пандемией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Правительство обладает всей полнотой данных, которые необходимы для того, чтобы формулировать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией и продолжению ускоренными темпами линии на вакцинацию населения", - сказал Песков журналистам.На вопрос, стоит ли ждать поручения президента России на тему большей открытости в вопросах пандемии, Песков ответил: "Собственно, это поручение было сформулировано вчера, оно будет доформулировано, но это и есть поручение, то, что сказал президент – это первое. Это не вызывает вопроса открытости данных, здесь я с вами согласиться не могу".Песков отметил, что правительственный штаб получает больше данных, чем публикуется. "Это данные по регионам, технического характера. На основе этих разных, в том числе технических данных, формулируется полная картина происходящего", - добавил Песков.Отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль вопрос о достоверности данных по ситуации с COVID-19 в РФ, Песков сказал: "Нет, не беспокоит. Мы считаем, что данные в полной мере публикуются, и так далее".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
13:21 22.07.2021 (обновлено: 13:32 22.07.2021)
 
Песков прокомментировал статью про занижение данных по COVID-19

Пресс-секретарь президента Песков назвал статью про занижение данных по COVID-19 компиляцией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "компиляцией непонятно чего" статью про занижение данных в РФ по коронавирусу, отметив, что это не отражает реальность.
Ранее издания "Медуза*", "Медиазона" и "Холод" опубликовали совместное расследование, в котором утверждается, что реальные масштабы пандемии коронавируса в России якобы в пять раз выше официальных.
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"Я, к сожалению, не знаю, что такое "Холод". Но "Медузу*" я читал... Это какая-то компиляция просто непонятно чего, вот это я вам честно скажу абсолютно. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации, она абсолютно не отображает реальность", - ответил Песков на вопрос: если все данные по коронавирусу в РФ открыты, почему тогда возникают публикации, подобные расследованию "Холода", "Медиазоны" и "Медузы*".
Не реплику журналистов о том, что в других странах данные по заболеваемости выложены наиболее полно и открыто, а в России источником информации по госпитализации являются заявления чиновников, пресс-секретарь главы государства заявил, что "у нас есть целый набор информации, которая публикуется ежедневно", а также посоветовал обращаться за информацией по дополнительным параметрам по коронавирусу в Минздрав и в оперштаб.
Правительство России обладает всей полнотой данных о заболеваемости коронавирусом в стране для принятия мер по борьбе с пандемией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Правительство обладает всей полнотой данных, которые необходимы для того, чтобы формулировать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией и продолжению ускоренными темпами линии на вакцинацию населения", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, стоит ли ждать поручения президента России на тему большей открытости в вопросах пандемии, Песков ответил: "Собственно, это поручение было сформулировано вчера, оно будет доформулировано, но это и есть поручение, то, что сказал президент – это первое. Это не вызывает вопроса открытости данных, здесь я с вами согласиться не могу".
Песков отметил, что правительственный штаб получает больше данных, чем публикуется. "Это данные по регионам, технического характера. На основе этих разных, в том числе технических данных, формулируется полная картина происходящего", - добавил Песков.
Отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль вопрос о достоверности данных по ситуации с COVID-19 в РФ, Песков сказал: "Нет, не беспокоит. Мы считаем, что данные в полной мере публикуются, и так далее".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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