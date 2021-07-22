https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742341518.html

В России за сутки выписали 22 660 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 22 660 человек после COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

В России за сутки выписали 22 660 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 22 660 человек после COVID-19, за все время – 5 427 457, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:34

2021-07-22T11:34

2021-07-22T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 22 660 человек после COVID-19, за все время – 5 427 457, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 660 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 427 457", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписались 7587 человек, в Подмосковье – 2012,в Санкт-Петербурге – 1931.

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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