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В России за сутки выписали 22 660 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 22 660 человек после COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
В России за сутки выписали 22 660 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 22 660 человек после COVID-19, за все время – 5 427 457, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:34
2021-07-22T11:34
2021-07-22T11:34
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 22 660 человек после COVID-19, за все время – 5 427 457, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 660 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 427 457", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписались 7587 человек, в Подмосковье – 2012,в Санкт-Петербурге – 1931.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
В России за сутки выписали 22 660 человек после COVID-19
Оперштаб: за сутки в России выписаны 22 660 человек после COVID-19, за все время – 5 427 457 человек