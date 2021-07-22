https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742340410.html

В России выявили 24 471 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 24 471 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.07.2021

В России выявили 24 471 новый случай заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 24 471, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:32

2021-07-22T11:32

2021-07-22T12:15

воз

университет джонса хопкинса

воронежская область

нижегородская область

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_795c2003fff7b2760336b15035e61e0c.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 24 471, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 704 заболевших. Темп прироста составил 0,41% (днем ранее — 0,39%). Не было симптомов у 2417 человек (9,9%).Умерли 796 пациентов, выписались после лечения — 22 660.Больше всего новых инфицированных зарегистрировали в Москве (4287), Санкт-Петербурге (1943), Подмосковье (1835), Нижегородской области (534), Красноярском крае (506), Свердловской (495) и Воронежской областях (460), Пермском крае (415), Крыму (391) и Иркутской области (390). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (31), Магаданской области (28) и Ненецком автономном округе (14).Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 054 711 человек, из них не удалось спасти 151 501 пациента. Смогли преодолеть болезнь 5 427 457 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 191,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 192 миллиона. Более четырех миллионов человек скончались.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место, а по информации Университета Джонса Хопкинса — пятое.

воронежская область

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, университет джонса хопкинса, воронежская область, нижегородская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество