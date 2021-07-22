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В России выявили 24 471 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 24 471 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.07.2021
В России выявили 24 471 новый случай заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 24 471, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:32
2021-07-22T12:15
воз
университет джонса хопкинса
воронежская область
нижегородская область
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 24 471, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 704 заболевших. Темп прироста составил 0,41% (днем ранее — 0,39%). Не было симптомов у 2417 человек (9,9%).Умерли 796 пациентов, выписались после лечения — 22 660.Больше всего новых инфицированных зарегистрировали в Москве (4287), Санкт-Петербурге (1943), Подмосковье (1835), Нижегородской области (534), Красноярском крае (506), Свердловской (495) и Воронежской областях (460), Пермском крае (415), Крыму (391) и Иркутской области (390). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (31), Магаданской области (28) и Ненецком автономном округе (14).Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 054 711 человек, из них не удалось спасти 151 501 пациента. Смогли преодолеть болезнь 5 427 457 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 191,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 192 миллиона. Более четырех миллионов человек скончались.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место, а по информации Университета Джонса Хопкинса — пятое.
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воз, университет джонса хопкинса, воронежская область, нижегородская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
11:32 22.07.2021 (обновлено: 12:15 22.07.2021)
 
В России выявили 24 471 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 24 471 новый случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 24 471, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 23 704 заболевших. Темп прироста составил 0,41% (днем ранее — 0,39%). Не было симптомов у 2417 человек (9,9%).
Умерли 796 пациентов, выписались после лечения — 22 660.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировали в Москве (4287), Санкт-Петербурге (1943), Подмосковье (1835), Нижегородской области (534), Красноярском крае (506), Свердловской (495) и Воронежской областях (460), Пермском крае (415), Крыму (391) и Иркутской области (390).
Меньше всего — в Чукотском автономном округе (31), Магаданской области (28) и Ненецком автономном округе (14).
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 054 711 человек, из них не удалось спасти 151 501 пациента. Смогли преодолеть болезнь 5 427 457 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 191,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 192 миллиона. Более четырех миллионов человек скончались.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место, а по информации Университета Джонса Хопкинса — пятое.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаВоронежская областьНижегородская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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