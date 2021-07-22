07:34 22.07.2021 (обновлено: 09:38 22.07.2021)
Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса
Китай отверг предложенный ВОЗ план второй фазы расследования происхождения коронавируса
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Китай считает формулировки документа Всемирной организации здравоохранения о коронавирусе неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы Государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь.
Речь идет о второй фазе расследования о возникновении COVID-19. Пекин, по словам представителя ведомства, не будет следовать этому проекту.
"Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса", — сказал он.
Представитель ведомства подчеркнул, что вторая фаза разбирательства должна основываться на выводах, сделанных после первой.
С начала вспышки COVID-19 в Ухане неоднократно появлялись версии, что возбудитель инфекции мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты ВОЗ посетили его в марте, а позднее опубликовали доклад. В нем версию утечки ученые назвали "крайне маловероятной". В документе также говорится, что коронавирус, возможно, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о планах провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.
Ранее страны — члены организации получили письмо, в котором указывались дальнейшие шаги, которые секретариат намерен предпринять для выяснения происхождения вируса. Среди них комплексные экспертизы людей, животных и окружающей среды, а также изучение районов, где раньше всего выявили SARS-CoV-2, и мест, где обнаружили другие связанные с SARS коронавирусы. Также эксперты проверят рынки животных в Ухане и его окрестностях. Кроме того, они проведут исследования, связанные с молекулярной эпидемиологией.