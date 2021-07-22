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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742311533.html
Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса
Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021
Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса
Китай считает формулировки документа Всемирной организации здравоохранения о коронавирусе неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T07:34
2021-07-22T09:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
пекин
китай
ухань
в мире
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ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Китай считает формулировки документа Всемирной организации здравоохранения о коронавирусе неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы Государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь.Речь идет о второй фазе расследования о возникновении COVID-19. Пекин, по словам представителя ведомства, не будет следовать этому проекту.Представитель ведомства подчеркнул, что вторая фаза разбирательства должна основываться на выводах, сделанных после первой.С начала вспышки COVID-19 в Ухане неоднократно появлялись версии, что возбудитель инфекции мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты ВОЗ посетили его в марте, а позднее опубликовали доклад. В нем версию утечки ученые назвали "крайне маловероятной". В документе также говорится, что коронавирус, возможно, передался человеку от летучих мышей через другое животное.На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о планах провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года. Ранее страны — члены организации получили письмо, в котором указывались дальнейшие шаги, которые секретариат намерен предпринять для выяснения происхождения вируса. Среди них комплексные экспертизы людей, животных и окружающей среды, а также изучение районов, где раньше всего выявили SARS-CoV-2, и мест, где обнаружили другие связанные с SARS коронавирусы. Также эксперты проверят рынки животных в Ухане и его окрестностях. Кроме того, они проведут исследования, связанные с молекулярной эпидемиологией.
https://ria.ru/20210722/institut-1742309011.html
https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, пекин, китай, ухань, в мире
07:34 22.07.2021 (обновлено: 09:38 22.07.2021)
 
Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса

Китай отверг предложенный ВОЗ план второй фазы расследования происхождения коронавируса

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Китай считает формулировки документа Всемирной организации здравоохранения о коронавирусе неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы Государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь.
Речь идет о второй фазе расследования о возникновении COVID-19. Пекин, по словам представителя ведомства, не будет следовать этому проекту.

"Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса", — сказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что вторая фаза разбирательства должна основываться на выводах, сделанных после первой.
С начала вспышки COVID-19 в Ухане неоднократно появлялись версии, что возбудитель инфекции мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты ВОЗ посетили его в марте, а позднее опубликовали доклад. В нем версию утечки ученые назвали "крайне маловероятной". В документе также говорится, что коронавирус, возможно, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Сотрудники службы безопасности у здания Уханьского института вирусологии во время визита группы ВОЗ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 05:35Распространение коронавируса
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На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о планах провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.
Ранее страны — члены организации получили письмо, в котором указывались дальнейшие шаги, которые секретариат намерен предпринять для выяснения происхождения вируса. Среди них комплексные экспертизы людей, животных и окружающей среды, а также изучение районов, где раньше всего выявили SARS-CoV-2, и мест, где обнаружили другие связанные с SARS коронавирусы. Также эксперты проверят рынки животных в Ухане и его окрестностях. Кроме того, они проведут исследования, связанные с молекулярной эпидемиологией.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗПекинКитайУханьВ мире
 
 
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