https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742311533.html

Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса

Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021

Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса

Китай считает формулировки документа Всемирной организации здравоохранения о коронавирусе неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T07:34

2021-07-22T07:34

2021-07-22T09:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

пекин

китай

ухань

в мире

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ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Китай считает формулировки документа Всемирной организации здравоохранения о коронавирусе неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы Государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь.Речь идет о второй фазе расследования о возникновении COVID-19. Пекин, по словам представителя ведомства, не будет следовать этому проекту.Представитель ведомства подчеркнул, что вторая фаза разбирательства должна основываться на выводах, сделанных после первой.С начала вспышки COVID-19 в Ухане неоднократно появлялись версии, что возбудитель инфекции мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты ВОЗ посетили его в марте, а позднее опубликовали доклад. В нем версию утечки ученые назвали "крайне маловероятной". В документе также говорится, что коронавирус, возможно, передался человеку от летучих мышей через другое животное.На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о планах провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года. Ранее страны — члены организации получили письмо, в котором указывались дальнейшие шаги, которые секретариат намерен предпринять для выяснения происхождения вируса. Среди них комплексные экспертизы людей, животных и окружающей среды, а также изучение районов, где раньше всего выявили SARS-CoV-2, и мест, где обнаружили другие связанные с SARS коронавирусы. Также эксперты проверят рынки животных в Ухане и его окрестностях. Кроме того, они проведут исследования, связанные с молекулярной эпидемиологией.

https://ria.ru/20210722/institut-1742309011.html

https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html

пекин

китай

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, пекин, китай, ухань, в мире