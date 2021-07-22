https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742300852.html

Невролог рассказал, чем коронавирус опасен для "сов" и "жаворонков"

Невролог рассказал, чем коронавирус опасен для "сов" и "жаворонков" - РИА Новости, 22.07.2021

Невролог рассказал, чем коронавирус опасен для "сов" и "жаворонков"

Бодрствующие утром и днем люди, которых принято называть "жаворонками", могут внезапно превратиться в "сов", которые бодрствуют вечером и ночью, на фоне... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T00:23

2021-07-22T00:23

2021-07-22T00:27

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бодрствующие утром и днем люди, которых принято называть "жаворонками", могут внезапно превратиться в "сов", которые бодрствуют вечером и ночью, на фоне заражения коронавирусной инфекцией, рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день мозга.Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник учредила Всемирная федерация неврологии в 2014 году.Как отметил невролог, таким пациентам часто назначают седативные препараты, поскольку, помимо трудностей со сном, они зачастую сталкиваются и с другими психическими и психологическими проблемами."Когда человек заражается коронавирусом, он сдает тесты ПЦР, на антитела, делает КТ легких, затем ЭКГ и многие другие процедуры, то есть проходит так называемую пертурбацию, не иначе как огонь, воду и медные трубы", - добавил Шамсиев.Перенесшему коронавирус человеку, чтобы наладить сон и избежать других нежелательных последствий, следует работать над укреплением иммунитета: заниматься спортом, правильно питаться, по возможности исключить алкоголь и сигареты.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742127361.html

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коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество