https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742300852.html
Невролог рассказал, чем коронавирус опасен для "сов" и "жаворонков"
Невролог рассказал, чем коронавирус опасен для "сов" и "жаворонков" - РИА Новости, 22.07.2021
Невролог рассказал, чем коронавирус опасен для "сов" и "жаворонков"
Бодрствующие утром и днем люди, которых принято называть "жаворонками", могут внезапно превратиться в "сов", которые бодрствуют вечером и ночью, на фоне... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T00:23
2021-07-22T00:23
2021-07-22T00:27
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бодрствующие утром и днем люди, которых принято называть "жаворонками", могут внезапно превратиться в "сов", которые бодрствуют вечером и ночью, на фоне заражения коронавирусной инфекцией, рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день мозга.Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник учредила Всемирная федерация неврологии в 2014 году.Как отметил невролог, таким пациентам часто назначают седативные препараты, поскольку, помимо трудностей со сном, они зачастую сталкиваются и с другими психическими и психологическими проблемами."Когда человек заражается коронавирусом, он сдает тесты ПЦР, на антитела, делает КТ легких, затем ЭКГ и многие другие процедуры, то есть проходит так называемую пертурбацию, не иначе как огонь, воду и медные трубы", - добавил Шамсиев.Перенесшему коронавирус человеку, чтобы наладить сон и избежать других нежелательных последствий, следует работать над укреплением иммунитета: заниматься спортом, правильно питаться, по возможности исключить алкоголь и сигареты.
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коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество
00:23 22.07.2021 (обновлено: 00:27 22.07.2021)
Невролог рассказал, чем коронавирус опасен для "сов" и "жаворонков"
Невролог Эркин Шамсиев рассказал, что коронавирус может поменять местами "сов" и "жаворонков"
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Бодрствующие утром и днем люди, которых принято называть "жаворонками", могут внезапно превратиться в "сов", которые бодрствуют вечером и ночью, на фоне заражения коронавирусной инфекцией
, рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев
во Всемирный день мозга.
Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник учредила Всемирная федерация неврологии в 2014 году.
"Зачастую, после перенесенной коронавирусной инфекции, люди жалуются на энцефалопатию (заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции – ред.). В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции – нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть "совы" могут стать "жаворонками" и наоборот", - сказал Шамсиев.
Как отметил невролог, таким пациентам часто назначают седативные препараты, поскольку, помимо трудностей со сном, они зачастую сталкиваются и с другими психическими и психологическими проблемами.
"Когда человек заражается коронавирусом, он сдает тесты ПЦР, на антитела, делает КТ легких, затем ЭКГ и многие другие процедуры, то есть проходит так называемую пертурбацию, не иначе как огонь, воду и медные трубы", - добавил Шамсиев.
Перенесшему коронавирус человеку, чтобы наладить сон и избежать других нежелательных последствий, следует работать над укреплением иммунитета: заниматься спортом, правильно питаться, по возможности исключить алкоголь и сигареты.