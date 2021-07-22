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Обвиняемый по делу о пытках в ярославской ИК извинился перед потерпевшим
Обвиняемый по делу о пытках в ярославской ИК извинился перед потерпевшим - РИА Новости, 22.07.2021
Обвиняемый по делу о пытках в ярославской ИК извинился перед потерпевшим
Один из фигурантов дела об избиении осужденного Абубакара Цагалаева в ИК-1 Ярославля признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевшего, сообщила РИА... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T20:35
2021-07-22T20:35
дело о пытках в ярославской колонии
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Один из фигурантов дела об избиении осужденного Абубакара Цагалаева в ИК-1 Ярославля признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевшего, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Бирюкова.В марте "Новая газета" опубликовала видео, где якобы сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный - Абубакар Цагалаев - уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки."Сегодня на суде по продлению ареста было озвучено, что бывший младший инспектор группы надзора в отделе безопасности ярославской ИК-1 Игорь Камиронов признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевшего. Камиронов сам попросил его допросить дополнительно, чтоб он признал вину, и в суде об этом было заявлено и приобщен протокол допроса", - сказала Бирюкова. Она добавила, что Камиронов - единственный, кто извинился перед потерпевшим.Ранее сообщалось, что по делу об избиении Цагалаева проходят 10 человек: четверо из них под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде. Бирюкова уточнила РИА Новости, что в настоящий момент подозреваемых девять. В их числе бывший сотрудник ИК-1 Руслан Цветков, который в ноябре прошлого года был осужден за участие в избиении осужденного Евгения Макарова, и бывший сотрудник ИК-1 Максим Яблоков, осужденный по тому же делу.Видео избиения Макарова, которое в июле 2018 года опубликовала "Новая газета", вызвало большой резонанс. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. После публикации ролика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. По итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.
https://ria.ru/20210621/koloniya-1737935046.html
https://ria.ru/20210223/proverka-1598667554.html
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дело о пытках в ярославской колонии, ярославль, происшествия
20:35 22.07.2021
 
Обвиняемый по делу о пытках в ярославской ИК извинился перед потерпевшим

Адвокат Бирюкова: фигурант дела об избиении арестанта в Ярославской ИК-1 извинился перед потерпевшим

© Фото : Портал 76.ruИсправительная колония №1 Ярославля
Исправительная колония №1 Ярославля - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Портал 76.ru
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Один из фигурантов дела об избиении осужденного Абубакара Цагалаева в ИК-1 Ярославля признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевшего, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Бирюкова.
В марте "Новая газета" опубликовала видео, где якобы сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный - Абубакар Цагалаев - уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.
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"Сегодня на суде по продлению ареста было озвучено, что бывший младший инспектор группы надзора в отделе безопасности ярославской ИК-1 Игорь Камиронов признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевшего. Камиронов сам попросил его допросить дополнительно, чтоб он признал вину, и в суде об этом было заявлено и приобщен протокол допроса", - сказала Бирюкова. Она добавила, что Камиронов - единственный, кто извинился перед потерпевшим.
Ранее сообщалось, что по делу об избиении Цагалаева проходят 10 человек: четверо из них под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде. Бирюкова уточнила РИА Новости, что в настоящий момент подозреваемых девять. В их числе бывший сотрудник ИК-1 Руслан Цветков, который в ноябре прошлого года был осужден за участие в избиении осужденного Евгения Макарова, и бывший сотрудник ИК-1 Максим Яблоков, осужденный по тому же делу.
Видео избиения Макарова, которое в июле 2018 года опубликовала "Новая газета", вызвало большой резонанс. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. После публикации ролика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. По итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.
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