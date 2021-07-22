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Атакованная хакерами Kaseya получила ключ для разблокировки
Атакованная хакерами Kaseya получила ключ для разблокировки - РИА Новости, 22.07.2021
Атакованная хакерами Kaseya получила ключ для разблокировки
Американская IT-компания Kaseya, ставшая объектом кибератаки в начале июля, получила "универсальный ключ" для разблокировки зашифрованной хакерами информации,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T23:26
2021-07-22T23:26
2021-07-22T23:26
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская IT-компания Kaseya, ставшая объектом кибератаки в начале июля, получила "универсальный ключ" для разблокировки зашифрованной хакерами информации, сообщает газета Washington Post.Компания Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Группировка потребовала рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.Представитель компании Дана Лидхольм не сообщила, каким образом Kaseya получила ключ-декриптор и был ли выплачен выкуп хакерам. По ее словам, инструмент был получен от "доверенной третьей стороны" и сейчас распространяется среди пострадавших клиентов компании.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аналитиков не исключает версию, что "ключ-декриптор" был изъят у хакеров российскими спецслужбами, которые затем через посредников передали его компании.Ранее СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Как заявляли ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа нет, это неприемлемая, вредная позиция.
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россия, москва, сша, в мире
Атакованная хакерами Kaseya получила ключ для разблокировки
WP: атакованная хакерами Kaseya получила ключ для разблокировки
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская IT-компания Kaseya, ставшая объектом кибератаки в начале июля, получила "универсальный ключ" для разблокировки зашифрованной хакерами информации, сообщает газета Washington Post.
Компания Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Группировка потребовала рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.
Представитель компании Дана Лидхольм не сообщила, каким образом Kaseya получила ключ-декриптор и был ли выплачен выкуп хакерам. По ее словам, инструмент был получен от "доверенной третьей стороны" и сейчас распространяется среди пострадавших клиентов компании.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аналитиков не исключает версию, что "ключ-декриптор" был изъят у хакеров российскими спецслужбами, которые затем через посредников передали его компании.
Ранее СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США
, в настоящее время недоступны.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия
все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва
также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Как заявляли ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа нет, это неприемлемая, вредная позиция.