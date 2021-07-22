Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210722/khorvatiya-1742339813.html
Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда туристов в Хорватию
Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда туристов в Хорватию - РИА Новости, 22.07.2021
Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда туристов в Хорватию
Туроператоры рассказали, какие документы туристам нужно будет предоставлять при въезде в Хорватию уже в ближайшие дни, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:31
2021-07-22T12:31
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
кипр
великобритания
хорватия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727072948_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a5942ed72bf76b33e712177d425a29a4.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие документы туристам нужно будет предоставлять при въезде в Хорватию уже в ближайшие дни, сообщает АТОР.Сейчас эта страна пускает без дополнительного тестирования и других антиковидных доказательств россиян, привитых "Спутником V".Для предотвращения распространения COVID-19 власти Хорватии с 26 июля усиливают въездной контроль в отношении путешественников из Великобритании, Кипра и России.Всем прибывающим из этих государств, вне зависимости от их прививочного статуса или перенесенной коронавирусной инфекции, потребуется предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Также подойдет справка с результатом экспресс-анализа на антиген, взятого не ранее чем за 48 часов до въезда.Детям до 12 лет проходить тестирование не нужно при условии, что соответствующие справки об анализах на COVID-19 есть у сопровождающих их взрослых.Также с указанной даты отменяется возможность сдачи тестов на коронавирус после прибытия в Хорватию при условии прохождения изоляции по месту назначения.
https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html
https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html
россия
кипр
великобритания
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727072948_216:0:1572:1016_1920x0_80_0_0_8ca5c5f94d0cb7fb2e808719b10c152d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, великобритания, хорватия
12:31 22.07.2021
 

Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда туристов в Хорватию

CC BY-SA 4.0 / Kristian Pikner / Национальный парк Крка
Национальный парк Крка - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Kristian Pikner /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие документы туристам нужно будет предоставлять при въезде в Хорватию уже в ближайшие дни, сообщает АТОР.
Сейчас эта страна пускает без дополнительного тестирования и других антиковидных доказательств россиян, привитых "Спутником V".
Для предотвращения распространения COVID-19 власти Хорватии с 26 июля усиливают въездной контроль в отношении путешественников из Великобритании, Кипра и России.
Всем прибывающим из этих государств, вне зависимости от их прививочного статуса или перенесенной коронавирусной инфекции, потребуется предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Также подойдет справка с результатом экспресс-анализа на антиген, взятого не ранее чем за 48 часов до въезда.
Люди катаются на банане в Геленджике - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 09:34Туризм
Почти Рио-де-Жанейро. Путеводитель для всей семьи по Геленджику
Детям до 12 лет проходить тестирование не нужно при условии, что соответствующие справки об анализах на COVID-19 есть у сопровождающих их взрослых.
Также с указанной даты отменяется возможность сдачи тестов на коронавирус после прибытия в Хорватию при условии прохождения изоляции по месту назначения.
Успенский собор во Владимире - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 08:00Туризм
Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКипрВеликобританияХорватия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
05:05Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Лента новостейМолния