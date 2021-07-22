https://ria.ru/20210722/khorvatiya-1742339813.html

Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда туристов в Хорватию

Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда туристов в Хорватию - РИА Новости, 22.07.2021

Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда туристов в Хорватию

Туроператоры рассказали, какие документы туристам нужно будет предоставлять при въезде в Хорватию уже в ближайшие дни, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:31

2021-07-22T12:31

2021-07-22T12:31

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие документы туристам нужно будет предоставлять при въезде в Хорватию уже в ближайшие дни, сообщает АТОР.Сейчас эта страна пускает без дополнительного тестирования и других антиковидных доказательств россиян, привитых "Спутником V".Для предотвращения распространения COVID-19 власти Хорватии с 26 июля усиливают въездной контроль в отношении путешественников из Великобритании, Кипра и России.Всем прибывающим из этих государств, вне зависимости от их прививочного статуса или перенесенной коронавирусной инфекции, потребуется предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Также подойдет справка с результатом экспресс-анализа на антиген, взятого не ранее чем за 48 часов до въезда.Детям до 12 лет проходить тестирование не нужно при условии, что соответствующие справки об анализах на COVID-19 есть у сопровождающих их взрослых.Также с указанной даты отменяется возможность сдачи тестов на коронавирус после прибытия в Хорватию при условии прохождения изоляции по месту назначения.

https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html

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коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, великобритания, хорватия