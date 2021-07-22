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Мэр Керчи ушел в отставку
Мэр Керчи ушел в отставку - РИА Новости, 22.07.2021
Мэр Керчи ушел в отставку
Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин покидает свой пост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T08:51
2021-07-22T09:24
сергей бороздин
политика
сергей аксенов (политик)
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин покидает свой пост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня утром состоялся разговор с &lt;...&gt; Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал он на своей странице во "ВКонтакте", не указав причину отставки.В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового мэра.Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года. В январе республиканское руководство объявляло ему выговор за недостижение целевых показателей.
https://ria.ru/20210626/navodnenie-1738735305.html
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сергей бороздин, политика, сергей аксенов (политик), керчь, республика крым
08:51 22.07.2021 (обновлено: 09:24 22.07.2021)
 
Мэр Керчи ушел в отставку

Мэр Керчи Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию

© Фото : Официальный сайт Керченского городского советаМэр Керчи Сергей Бороздин
Мэр Керчи Сергей Бороздин - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Официальный сайт Керченского городского совета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин покидает свой пост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня утром состоялся разговор с <...> Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал он на своей странице во "ВКонтакте", не указав причину отставки.
В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового мэра.
Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года. В январе республиканское руководство объявляло ему выговор за недостижение целевых показателей.
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