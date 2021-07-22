https://ria.ru/20210722/kerch-1742316191.html

Мэр Керчи ушел в отставку

Мэр Керчи ушел в отставку - РИА Новости, 22.07.2021

Мэр Керчи ушел в отставку

Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин покидает свой пост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:51

2021-07-22T08:51

2021-07-22T09:24

сергей бороздин

политика

сергей аксенов (политик)

керчь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин покидает свой пост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня утром состоялся разговор с <...> Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал он на своей странице во "ВКонтакте", не указав причину отставки.В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового мэра.Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года. В январе республиканское руководство объявляло ему выговор за недостижение целевых показателей.

https://ria.ru/20210626/navodnenie-1738735305.html

керчь

республика крым

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сергей бороздин, политика, сергей аксенов (политик), керчь, республика крым