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Спасатели нашли попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов
Спасатели нашли попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов - РИА Новости, 22.07.2021
Спасатели нашли попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов
Спасателям удалось обнаружить попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии туристов, их эвакуируют, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T22:17
2021-07-22T22:25
черекский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасателям удалось обнаружить попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии туристов, их эвакуируют, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что группа туристов из Москвы попала под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии."Гора Куру, восемь человек попали под камнепад - четыре травмированы, четыре нет", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что туристов эвакуируют.
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черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
22:17 22.07.2021 (обновлено: 22:25 22.07.2021)
 
Спасатели нашли попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов

Спасатели нашли попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов, их эвакуируют

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ во время учений
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасателям удалось обнаружить попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии туристов, их эвакуируют, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что группа туристов из Москвы попала под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии.
"Гора Куру, восемь человек попали под камнепад - четыре травмированы, четыре нет", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что туристов эвакуируют.
 
Черекский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)Происшествия
 
 
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