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В Калуге объявили карантин по бешенству
В Калуге объявили карантин по бешенству - РИА Новости, 22.07.2021
В Калуге объявили карантин по бешенству
Карантин по бешенству объявлен в Калуге после того, как там нашли труп зараженной лисицы, говорится в постановлении губернатора региона от 22 июля. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T20:02
2021-07-22T20:02
россия
здоровье - общество
калуга
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Карантин по бешенству объявлен в Калуге после того, как там нашли труп зараженной лисицы, говорится в постановлении губернатора региона от 22 июля."Определить эпизоотическим очагом место обнаружения трупа лисицы – земельный участок… (далее – эпизоотический очаг). Определить неблагополучным пунктом муниципальное образование городской округ "город Калуга" Калужской области (далее – неблагополучный пункт). Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте", - говорится в постановлении.Карантин продлится 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного и (или) уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного, отмечается в документе.Карантином запрещается, в частности, проведение ярмарок и выставок с участием животных, отлов диких животных для зоопарков.По данным местных СМИ, эпизоотическим очагом стал центр реабилитации диких животных "Феникс". Директор центра Вероника Матюшина пояснила СМИ, что в центр привезли лисенка, которого собаки вытянули из норы в деревне Сивково. Зверька поместили на карантин, но наутро нашли его мертвым. Анализ на бешенство оказался положительным.
https://ria.ru/20210721/sobaki-1742190719.html
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россия, здоровье - общество, калуга, калужская область, происшествия
20:02 22.07.2021
 
В Калуге объявили карантин по бешенству

Глава Калужской области Шапша объявил карантин по бешенству в столице региона из-за трупа лисы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге
Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Карантин по бешенству объявлен в Калуге после того, как там нашли труп зараженной лисицы, говорится в постановлении губернатора региона от 22 июля.
"Определить эпизоотическим очагом место обнаружения трупа лисицы – земельный участок… (далее – эпизоотический очаг). Определить неблагополучным пунктом муниципальное образование городской округ "город Калуга" Калужской области (далее – неблагополучный пункт). Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте", - говорится в постановлении.
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Карантин продлится 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного и (или) уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного, отмечается в документе.
Карантином запрещается, в частности, проведение ярмарок и выставок с участием животных, отлов диких животных для зоопарков.
По данным местных СМИ, эпизоотическим очагом стал центр реабилитации диких животных "Феникс". Директор центра Вероника Матюшина пояснила СМИ, что в центр привезли лисенка, которого собаки вытянули из норы в деревне Сивково. Зверька поместили на карантин, но наутро нашли его мертвым. Анализ на бешенство оказался положительным.
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