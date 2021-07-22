https://ria.ru/20210722/karabakh-1742417076.html

Путин и Пашинян обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе

Путин и Пашинян обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе - РИА Новости, 22.07.2021

Путин и Пашинян обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:51

2021-07-22T17:51

2021-07-22T18:08

нагорный карабах

никол пашинян

владимир путин

армения

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - говорится в сообщении.Кроме того, условлено о дальнейших контактах на различных уровнях."В контексте ситуации в регионе Пашинян подчеркнул ключевую роль России в поддержании мира и стабильности. Стороны подчеркнули важность деятельности сопредседателей минской группы ОБСЕ", - заявило правительство Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210721/karabakh-1742178632.html

https://ria.ru/20210717/azerbaydzhan-1741672040.html

нагорный карабах

армения

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нагорный карабах, никол пашинян, владимир путин, армения