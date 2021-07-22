https://ria.ru/20210722/karabakh-1742417076.html
Путин и Пашинян обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе
Путин и Пашинян обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе - РИА Новости, 22.07.2021
Путин и Пашинян обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:51
2021-07-22T17:51
2021-07-22T18:08
нагорный карабах
никол пашинян
владимир путин
армения
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - говорится в сообщении.Кроме того, условлено о дальнейших контактах на различных уровнях."В контексте ситуации в регионе Пашинян подчеркнул ключевую роль России в поддержании мира и стабильности. Стороны подчеркнули важность деятельности сопредседателей минской группы ОБСЕ", - заявило правительство Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210721/karabakh-1742178632.html
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нагорный карабах
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нагорный карабах, никол пашинян, владимир путин, армения
Материал дополняется
17:51 22.07.2021 (обновлено: 18:08 22.07.2021)
Путин и Пашинян обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе
Президент России и премьер Армении обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном
ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
"Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - говорится в сообщении.
Кроме того, условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.
"В контексте ситуации в регионе Пашинян подчеркнул ключевую роль России в поддержании мира и стабильности. Стороны подчеркнули важность деятельности сопредседателей минской группы ОБСЕ", - заявило правительство Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.